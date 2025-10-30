Κορωπί: «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου», λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια

Σοκ προκαλεί η εικόνα της 40χρονη Λιθουανής που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφο και πατέρα των παιδιών της στο σπίτι τους στο Κορωπί. Η ίδια δε θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα της επίθεσης, ενώ υποστηρίζει ότι δεν πιστεύει ότι της επιτέθηκε ο 50χρονος.

«Ακόμη δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε. Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον … (σύντροφό της) από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι, δεν θυμάμαι», είπε μιλώντας στο Mega.

Τα μάτια της είναι χτυπημένα, σχεδόν το ένα δεν ανοίγει. Το πρόσωπό της πρησμένο.

«Δεν θυμάμαι»

Η ίδια αναφέρει ότι από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι δεν θυμάται τίποτα, ενώ μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει λάθος την σύλληψη του συντρόφου της.

-Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν γιατί ισχυρίζονται ότι ήταν εκείνος που σας χτύπησε.

-Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί δεν η μνήμη μου… ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου, που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Όχι. Καημένε… Και καημένη οικογένειά μας… τόσες φήμες και διάφορα… στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα.

-Μπήκε στη φυλακή γι’ αυτήν την επίθεση.

-Ναι και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου.

Ο σύντροφος της υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, εκείνη όμως παρουσιάζει ένα άλλο σενάριο μέσω του Live News.

-Και ποιος σας επιτέθηκε;

-Μπορεί να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω. Βγαίνω έξω ότι βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι «δεν καπνίζει μέσα, καπνίζει έξω». Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι.

Πλέον η υγεία της εξελίσσεται ομαλά ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλευρό της ίδιας και των δυο της παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων.

Ο πατέρας της Άγκνες είναι γνωστός επιστήμονας στον τομέα της Ψυχιατρικής, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα οικογένειας και σεξουαλικής αγωγής στη Λιθουανία. Ο ίδιος ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες είχε αφήσει το δικό του σημάδι στην ψυχή της άτυχης γυναίκας.

«Ανησυχώ για τα παιδιά μου»

Η λαχτάρα και η αγωνία της Άγκνες να δει τους δυο γιους της που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, είναι μεγάλη.

-Ανησυχείτε για τα παιδιά σας;

-Ναι, ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα».

Αρνείται ότι έχει πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού

Η 40χρονη περιέγραψε μια φυσιολογική καθημερινότητα:

-Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του.

-Κάποιοι λένε ότι τα τελευταία χρόνια έχετε προβλήματα.

-Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν 4 μηνών κι ήμουν μόνη μου με τα αγόρι και το μωρό και ήμουν στενοχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε.

-Ξέρω ότι σας επιτέθηκε το 2023.

-Ήταν μια κοινή… ένας καβγάς που είχαμε.

-Τσακωθήκατε;

-Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο.

«Έχουμε διαφωνίες αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια»

Στην ερώτηση αν προσπαθεί να προστατεύσει τον σύντροφό της απάντησε:

«Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας κι αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν. Δυστυχώς ο …(σύντροφός της) δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου».

-Ξέρω ότι σας χτυπούσε.

-Ναι, όποτε συμβεί κάτι τέτοιο λες όχι και αντίο.

Η 40χρονη αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες, ερώτημα ωστόσο παραμένει αν όντως λόγω των χτυπημάτων η ίδια έχει ξεχάσει τα όσα φρικτά συνέβησαν μέσα στο σπίτι της ή πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια να προστατέψει τον 50χρονο λόγω της υπερβολικής αγάπης που του έχει.