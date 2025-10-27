Κορωπί: Τα ανέμελα στιγμιότυπα της 40χρονης από εκδρομές που έκρυβαν τον «εφιάλτη» της κακοποίησης

«Κρυμμένος» πίσω από φωτογραφίες από εκδρομές και άλλες ανέμελες στιγμές, φαίνεται πως ήταν ο εφιάλτης που ζούσε για πολλά χρόνια η 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί, η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10), με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Με την κατάσταση της υγείας της 40χρονης Λιθουανής να φαίνεται βελτιωμένη και τη γυναίκα να έχει αποσωληνωθεί, αποκαλύπτεται σταδιακά η παρατεταμένη κακοποιητική σχέση που βίωνε με τον 50χρονο αλλά και με προηγούμενους συντρόφους της.

Ο 50χρονος σύντροφός της και πατέρας των δύο της παιδιών, που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό, δεν ήταν η πρώτη φορά που την χτυπούσε.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε γιατί άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», τόνισε φίλη της 40χρονης, μιλώντας στο MEGA, ενώ πρόσθεσε ότι -όταν τη ρωτούσε πώς απέκτησε τα χτυπήματα- έλεγε πως την γρατζούνισε το μωρό της.

Μάλιστα, το 2023 η 40χρονη είχε προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της, την οποία αργότερα απέσυρε.

Από την πλευρά τους, εργοδότριες της 40χρονης γυναίκας, δήλωσαν πώς η ίδια είχε πέσει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν, πάντα σιωπώντας και φοβούμενη να προχωρήσει σε καταγγελίες.

«Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε πού να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες ‘έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου’, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της, έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι», σημείωσε μία εργοδότρια της 40χρονης στο MEGA.

Μάρτυρας και πιθανό θύμα βίας και ο 4χρονος γιος

Μάρτυρας του φρικτού περιστατικού που βίωσε η 40χρονη Λιθουανή ήταν ο μεγάλος γιος του ζευγαριού, μόλις 4 χρονών.

Φαίνεται μάλιστα πως ο 4χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς -με τη βοήθεια παιδοψυχολόγου- την επίθεση του πατέρα του στη μητέρα του. Ο 50χρονος χτυπούσε με αγριότητα τη μητέρα του στο κεφάλι και το σώμα, ενώ φαίνεται ότι έσπρωξε και το παιδί, με αποτέλεσμα το αγοράκι να τραυματιστεί στο πρόσωπο και τη μέση.

Οι Αρχές εξετάζουν αν ο 50χρονος έχει υπάρξει ξανά βίαιος στο παρελθόν με τον γιο του.

Η κατάσταση της υγείας της 40χρονης παραμένει κρίσιμη, όμως μετά την αποσωλήνωσή της, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

Παράλληλα, τα δύο ανήλικα αγόρια του ζευγαριού παραμένουν στο νοσοκομείο «Παίδων», σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Τη φροντίδα τους έχουν αναλάβει, προς το παρόν, ο παππούς τους και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού που πήγαιναν.