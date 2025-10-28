Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη – Την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε ξενοδοχείο

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το νέο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε ένα ζευγάρι εποχικών εργαζομένων.



Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο 24χρονος από το Σουδάν, όπως κατήγγειλε η 38χρονη σύντροφός του από τη Σομαλία, άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα, ενώ φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό και να της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο.



Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον 24χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα και αναμένεται να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.



Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.