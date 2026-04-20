Lasagna-gate: Πως η Γουέστ Χαμ μπορεί να χαντακώσει την Τότεναμ όπως το έκανε το 2006

Η Τότεναμ διανύει μια εφιαλτική σεζόν, τέτοια που δεν έχει ξανά βιώσει στην ιστορία της. Τα σπιρούνια είναι στην ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League, έχει ήδη αλλάξει τρεις προπονητές από την αρχή της χρονιάς χωρίς καμία βελτίωση και δείχνει να είναι σε ελεύθερη πτώση.

Η εικόνα των λονδρέζων είναι αποκαρδιωτική και δεν δείχνει να μπορεί να βρει τρόπο να κερδίσει. Με την έλευση Ντε Τσέρμπι υπήρχε αισιοδοξία πως θα βελτιωθεί η κατάσταση, όμως στα πρώτα δυο ματς δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει η να δείξει σημάδια βελτίωσης. Ενώ οι spurs παραπαίουν, οι ανταγωνιστές τους στην μάχη της σωτηρίας δείχνουν να βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ παρόλο που πέρασαν μια μεγάλη περίοδο αγωνιστικού τέλματος, πλέον βρίσκουν την φόρμα τους και ανεβαίνουν και βαθμολογικά, προκαλώντας παραπάνω άγχος στην ομάδα του Ντε Τσέρμπι.

Η βαθμολογία στην μάχη της σωτηρίας αυτή την στιγμή / Screenshot: Flashscore.com

Αν δει κανείς την βαθμολογία, φαίνεται πως η μεγάλη μάχη θα δοθεί με την συμπολίτισσα Γουεστ Χαμ και αυτή η συνθήκη που υπάρχει αυτή την στιγμή ανάμεσα στις δυο ομάδες φέρνει στο μυαλό ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Lasagna-gate: Τροφική δηλητηρίαση ή... σαμποτάζ;

Πάμε πίσω στο 2006 και συγκεκριμένα στις 7 Μαϊου. Τότε η Τότεναμ ήθελε απλώς μια νίκη ή το ίδιο αποτέλεσμα με την Άρσεναλ, απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Γουέστ Χαμ την τελευταία αγωνιστική, ούτως ώστε να τερματίσει στην 2η θέση και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το προηγούμενο βράδυ σχεδόν ολόκληρη η ομάδα των σπιρουνιών έπαθε τροφική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο που διέμενε. Το πρωί της ημέρας του αγώνα ο τότε προπονητής της ομάδας, Μάρτιν Γιόλ, έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να αναβάλλει το παιχνίδι, με την ομοσπονδία να αρνείται κατηγορηματικά και μάλιστα να απειλεί με αφαίρεση βαθμών σε περίπτωση που η Τότεναμ δεν κατέβει να αγωνιστεί.

👨‍🍳 Lasagne-gate | 2006



Needing to match Arsenal's result in their game v West Ham to secure top four football for the first ever time, Tottenham's evening meal had different ideas.



A dodgy hotel lasagna saw Spurs players 'drop like flies' and a string squad eventually lost 2-1. pic.twitter.com/ghuK3xzDCO — betway (@betway) May 7, 2020

Έτσι το παιχνίδι έγινε, με τους ποδοσφαιριστές των spurs να είναι κυριολεκτικά... διαλυμένοι και να κάνουν εμετούς στα αποδυτήρια στο ημίχρονο αλλά και στην λήξη. Η Γουέστ Χαμ δεν τους λυπήθηκε λεπτό, κέρδισε με 2-1 με γκολ του Μπεναγιούν στο 80ο λεπτό και στέρησε από την συμπολίτισσα την συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αργότερα ο νυν προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάϊκλ Κάρικ, είχε δηλώσει πως «ένιωθα κυριολεκτικά το στομάχι μου να καίγεται», ενώ ο Τζερμέιν Τζίνας θυμάται δέκα συμπαίκτες του τότε να είναι άρρωστοι και να έχουν επεισόδια εμέτων στα αποδυτήρια ενώ άκουγαν τους ποδοσφαιριστές της Γουέστ Χαμ να πανηγυρίζουν στα διπλανά αποδυτήρια.

Φυσικά οι φήμες έδιναν και έπαιρναν για τα επίμαχα λαζάνια που έφαγαν στο ξενοδοχείο την προηγούμενη μέρα. Κάποιοι έλεγαν πως ο σεφ τους σαμπόταρε γιατί ήταν οπαδός της Άρσεναλ, ενώ κάποιοι άλλοι είπαν ότι ήταν κόλπο της Γουέστ Χαμ για να κόψει τα όνειρα των γειτόνων τους. Ακολούθησαν έρευνες οι οποίες έδειξαν πως επρόκειτο για έναν ιό, με τους οπαδούς της Τότεναμ να μην το πιστεύουν μέχρι και σήμερα. Όπως και να έχει το lasagna-gate έμεινε στην ιστορία ως θέμα διχόνοιας.

Μπορεί τότε η Γουέστ Χαμ να μην είχε κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, όμως ίσως και να μην χρειαζόταν κάτι παραπάνω από το να διαλύσει την σεζόν της γειτονικής ομάδας. Και το πέτυχε. Αν το πετύχει και την φετινή σεζόν και καταφέρει να σωθεί και να ρίξει την Τότεναμ στην Championship, τότε θα μιλάμε για ένα ιστορικό κάζο που θα μείνει στην ιστορία και οι οπαδοί των δυο ομάδων θα θυμούνται για πάντα.