Παρί Σεν Ζερμέν: Έχει περισσότερες εντός έδρας νίκες απέναντι σε Άγγλους από την ίδια την Τότεναμ

Αν κάποιος το άκουγε χωρίς συμφραζόμενα, πιθανότατα θα το περνούσε για υπερβολή. Κι όμως, τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Η γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν έχει πετύχει περισσότερες νίκες στο Παρίσι απέναντι σε ομάδες της Premier League από το 2025, από ότι η ίδια η Τότεναμ στην έδρα της.



Από το 2025 μέχρι σήμερα, η Τότεναμ έχει πάρει νίκες απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους στο Λονδίνο, όπως το 1-0 επί της Λίβερπουλ και το 1-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι σε θεωρητικά πιο βατές ομάδες, κερδίζοντας 3-1 τη Σαουθάμπτον, 3-0 την Μπέρνλι και 2-0 την Μπρέντφορντ. Συνολικά, πέντε νίκες στην έδρα της σε ενάμιση χρόνο.



Από την άλλη, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κάνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Παρότι αντιμετωπίζει αγγλικές ομάδες αποκλειστικά στο Champions League , δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο και απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους , έχει καταφέρει να μετρήσει έξι νίκες μέσα στο ίδιο διάστημα.



Συγκεκριμένα, επικράτησε 4-2 της Μάντσεστερ Σίτι, 3-2 της Άστον Βίλα, 2-1 της Άρσεναλ, 5-3 της Τότεναμ, 5-2 της Τσέλσι και πιο πρόσφατα 2-0 της Λίβερπουλ στη φάση των «8».

📊 Home wins against Premier League sides since the start of 2025:



🇫🇷 PSG - 6

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur - 5 pic.twitter.com/kBXUUT0tEv — OneFootball (@OneFootball) April 9, 2026





Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι απλώς ο αριθμός των νικών, αλλά το επίπεδο δυσκολίας. Η Τότεναμ παίζει κάθε δεύτερη εβδομάδα με αγγλικές ομάδες στην έδρα της. Η Παρί, αντίθετα, τις συναντά μόνο στην Ευρώπη, σε νοκ άουτ ή υψηλής έντασης αναμετρήσεις , κι όμως καταφέρνει να βγαίνει νικήτρια πιο συχνά.



Το συγκεκριμένο στατιστικό ίσως να λέει όλη την ιστορία των δύο ομάδων, από τη μια η ομάδα του Ενρίκε που αποτελεί φόβητρο στην Ευρώπη και από την άλλη η πανάκριβη Τότεναμ που παλεύει να αποφύγει τον υποβιβασμό.