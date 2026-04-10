Τρομερό: Η Παρί αντάλλαξε 89 πάσες χωρίς παρεμβολή παίκτη της Λίβερπουλ στο γκολ του Κβαρατσκέλια

Σημαντικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League έκανε το βράδυ της Τετάρτης (8/4) η Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβλήθηκε με 2-0 της Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι των «8» της διοργάνωσης, όντας σε όλο το παιχνίδι απόλυτα κυρίαρχη και ανώτερη από τους φιλοξενούμενους.

Το πρώτο τέρμα ήρθε μετά από ένα εντυπωσιακό σουτ του Ντουέ, το δεύτερο γκολ όμως κρύβει ένα φοβερό στατιστικό που επιβεβαιώνει ξεκάθαρα την υπεροχή των Γάλλων απέναντι στους «Reds».

Συγκεκριμένα, για έξι συνεχόμενα λεπτά -από το 59' έως το 65'-, η Παρί αντάλλαξε 89 πάσες σερί χωρίς να υπάρξει παρεμβολή παίκτη της Λίβερπουλ, με την φάση να ολοκληρώνεται με γκολ του Κβαρατσκέλια κόντρα στον συμπατριώτη του, Μαμαρντασβίλι!

Η ομάδα του Σλοτ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με μόλις 3 σουτ και χωρίς μεγάλη ευκαιρία στην αντίπαλη εστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρί στο τέλος του παιχνιδιού είχε σχεδόν τις τριπλάσιες πάσες από τη Λίβερπουλ, 74% κατοχή μπάλας και 18 τελικές προσπάθειες, με το 2-0 να μοιάζει «φτωχό» με βάση την διαφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.