Τόρνικε Κβαρατσκέλια: Ο 16χρονος αδερφός του σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν που έχει τραβήξει τα βλέμματα

Η αξία του Κβίτσα Κβαρατσκέλια είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Γεωργιανός σταρ τα έχει κατακτήσει όλα σε συλλογικό επίπεδο με την φανέλα της Νάπολι, αλλά και πλέον της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως φαίνεται ότι δεν είναι ο μόνος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στην οικογένεια.

Ο 16χρονος Τόρνικε, αγωνίζεται στην Διναμό Τιφλίδας, εκεί οπού ξεκίνησε και ο αδερφός του και ήδη προπονείται με την πρώτη ομάδα. Ο 25χρονος Κβίτσα μπορεί να ξεκίνησε από την ίδια ομάδα, όμως συνέχισε περνώντας από πολλές ομάδες (Ρούσταβι, Λοκομοτίβ Μόσχας, Ρουμπίν Καζάν, Ντινάμο Μπατούμι) μέχρι να φτάσει στην μεγάλη μεταγραφή στην Νάπολι το 2022, με την οποία πήρε το πρωτάθλημα το 2025 και εξασφάλισε την ακόμα σπουδαιότερη μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με την Παρί κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, ένα Κύπελλο Γαλλίας, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων και ένα Λιγκ Καπ. Όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο!

Επομένως ξέρουμε ποιος είναι ο 25χρονος Κβαρατσκέλια. Όμως έρχεται και ο κατά εννέα χρόνια μικρότερος αδερφός του Τόρνικε, ο οποίος αναμένεται να απασχολήσει σύντομα τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Μάλιστα φημολογείται ότι έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων συλλόγων, ανάμεσα τους και η Μπάγερν Μονάχου, η οποία φαίνεται να έχει εντυπωσιαστεί από τα προσόντα του νεαρού Γεωργιανού. Ο 16χρονος έχει ήδη 9 συμμετοχές με 2 γκολ στις «μικρές» εθνικές της χώρας του, ενώ φαίνεται να ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, την τεχνική του αλλά και την αποτελεσματικότητά του και με τα δυο πόδια.