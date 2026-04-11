Παρί Σεν Ζερμέν: Ποιο είναι το έξυπνο τρικ που δοκίμασε απέναντι στην Λίβερπουλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε εύκολα με 2-0 της Λίβερπουλ, ωστόσο μια ιδιαίτερη τακτική των γηπεδούχων προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νουνό Μέντες ήταν το κέντρο της προσοχής, καθώς χτυπούσε τα πλάγια άουτ με διαφορετικό τρόπο απο ότι έχουμε συνηθίσει.

Αντί να παίζει κοντά στη γραμμή, έριχνε την μπάλα προς τον άξονα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι αντίπαλοι συγκεντρώνονταν στην πλευρά.



Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνταν χώροι στο κέντρο, επιτρέποντας στους μέσους της Παρί να κινηθούν με ταχύτητα προς την επίθεση και να «ανοίξουν» το παιχνίδι.

New tactic unlocked 🔓



Nuno Mendes throw-ins 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/CZh1fI2Ctn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2026

Η συγκεκριμένη τακτική δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους, οι οποίοι στα social media εξέφρασαν την… ανησυχία τους μήπως την ανακαλύψει ο Μικέλ Αρτέτα και την εντάξει στο παιχνίδι της Άρσεναλ, δεδομένης της έμφασης που δίνει στις στατικές φάσεις.



Έγραψαν χαρακτηριστικά:

«Φανταστείτε τι θα γινόταν αν το έκανε η Άρσεναλ»

«Μην το δει ο Αρτέτα» και «Κρύψτε το από τον προπονητή της Άρσεναλ».