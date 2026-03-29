Ιγκόρ Τούντορ - Τότεναμ: 43 μέρες χάος - Από σωτήρας... αποδιοπομπαίος τράγος

Η απόφαση της Τότεναμ να δώσει την ομάδα στον Ιγκόρ Τούντορ στις 14 Φεβρουαρίου ήταν μια κίνηση ανάγκης. Ο σύλλογος είχε ήδη απομακρύνει τον Τόμας Φρανκ, βρισκόταν χαμηλά στη βαθμολογία και ζητούσε άμεση αντίδραση. Σαράντα ημέρες μετά, η εικόνα είναι χειρότερη. Η Τότεναμ βρίσκεται στη 17η θέση της Premier League, μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, με επτά αγωνιστικές να απομένουν.

Σήμερα (29/3) έγινε επίσημο κάτι που ήταν... γνωστό αμέσως μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ, ο Τούντορ αποτελεί παρελθόν από την Τότεναμ.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026





Ο Κροάτης, πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, ανέλαβε με ξεκάθαρη εντολή να αλλάξει την εικόνα γρήγορα και να επαναφέρει την ομάδα σε τροχιά στόχων, όμως μέσα σε 43 ημέρες δημιούργησε ένα χάος χωρίς προηγούμενο στο βόρειο Λονδίνο.

Τρείς μήνες χωρίς ήλιο στο Lane

Στην Premier League, η Τότεναμ βρέθηκε να παλεύει για την παραμονή, φτάνοντας στη 17η θέση και μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και τη Γουέστ Χαμ, σε ένα διάστημα όπου δεν κατάφερε να βρει νίκη μέσα στο 2026.

🚨🚨| Tottenham Hotspur are still 𝐖𝐈𝐍𝐋𝐄𝐒𝐒 in the Premier League in 2026. 🤯❌ pic.twitter.com/z0Z1rqtxx5 — CentreGoals. (@centregoals) March 22, 2026





Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα, αλλά η συνολική εικόνα της ομάδας. Σε κάθε παιχνίδι δεχόταν φάσεις με ευκολία, έμενε πίσω στο σκορ και δεν έδειχνε ότι έχει τον τρόπο να αντιδράσει. Το μοτίβο επαναλαμβανόταν, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο ή τις επιλογές προσώπων, δημιουργώντας μια αίσθηση στασιμότητας και αδιεξόδου.



Η πιο καθαρή αποτύπωση αυτής της κατάστασης ήρθε την περασμένη Κυριακή, στην εντός έδρας ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το τελικό 0-3 δεν ήταν απλώς ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά μια συνολική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ομάδα. Η Τότεναμ είχε την κατοχή και προσπάθησε να επιβάλει ρυθμό, όμως η ανάπτυξή της ήταν αργή και προβλέψιμη, χωρίς καθαρές τελικές επιλογές. Αντίθετα, η Φόρεστ εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος, βρήκε χώρους στις μεταβάσεις και χτύπησε με αποτελεσματικότητα. Το 0-1 ήρθε λίγο πριν το ημίχρονο, σε φάση όπου η άμυνα δεν αντέδρασε σωστά, ενώ στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε. Το 0-2 σε γρήγορη επίθεση και το 0-3 στο τέλος απλώς επιβεβαίωσαν ότι η Τότεναμ δεν είχε ούτε τον έλεγχο ούτε την ψυχολογία για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Τα σύννεφα του υποβιβασμού έγιναν πιο έντονα από ποτέ εκείνο το βράδυ καθώς ήταν μια ήττα με κάτω τα χέρια από μια ομάδα που παλεύει για τους ίδιος στόχους, την αποφυγή της Championship.

Η μάχη της παραμονής στην Premier League

Μετά τη λήξη του αγώνα, η κατάσταση πήρε διαφορετική διάσταση. Ο Τούντορ δεν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, με τον βοηθό του να τον αντικαθιστά, κάτι που αρχικά προκάλεσε ερωτήματα. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Κροάτης είχε ενημερωθεί για τον θάνατο του πατέρα του και αποχώρησε άμεσα από το γήπεδο. Ήταν μια προσωπική απώλεια που προφανώς τον επηρέασε σε μια ήδη δύσκολη περίοδο, προσθέτοντας ένα ακόμη βάρος σε μια θητεία που εξελισσόταν με έντονη πίεση.

Everyone at Tottenham Hotspur is deeply saddened to hear of the passing of Igor Tudor's father, Mario.



Our thoughts and condolences go out to Igor and his family during this incredibly difficult time 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 23, 2026

Η κατηφόρα στη Μαδρίτη και η ιστορική αλλαγή του Κίνσκι

Αγωνιστικά, τα προβλήματα είχαν φανεί ήδη από νωρίτερα και κυρίως από τη σειρά με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τους «16» UEFA Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη αποτέλεσε σημείο καμπής. Η Τότεναμ κατέρρευσε από τα πρώτα λεπτά, βρέθηκε πίσω με 3-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο και δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει. Ο Αντονίν Κίνσκι, ο δεύτερος κίπερ της ομάδας που επιλέχθηκε να ξεκινήσει βασικός, βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς είχε άμεση ευθύνη σε δύο από τα γκολ, γεγονός που οδήγησε τον Τούντορ σε μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.



Στο 17ο λεπτό, ο Κροάτης προπονητής τον αντικατέστησε, περνώντας στη θέση του τον Βικάριο, σε μια κίνηση που σπάνια βλέπεις σε αυτό το επίπεδο. Μετά το παιχνίδι, προσπάθησε να την εξηγήσει λέγοντας: «Δεν το έχω ξανακάνει σε 15 χρόνια. Το έκανα για να βοηθήσω τον παίκτη, όχι για να τον τιμωρήσω», όμως η εικόνα είχε ήδη δημιουργήσει έντονο αντίκτυπο. Αγωνιστικά, η αλλαγή δεν άλλαξε την πορεία του αγώνα, καθώς η Τότεναμ συνέχισε να δέχεται φάσεις και το παιχνίδι έκλεισε με βαριά ήττα, αλλά το μεγαλύτερο θέμα δημιουργήθηκε στο εσωτερικό της ομάδας.

Igor Tudor started inexperienced goalkeeper Kinsky in a huge UEFA Champions League clash against Atlético Madrid.



15 minutes later: 3–0 down… and the keeper was already off. 😳⚽



pic.twitter.com/FKJz34OfjY — Speedline (@speedlinexx) March 10, 2026

Η διαχείριση του Κίνσκι επηρέασε τα αποδυτήρια, με συμπαίκτες του να δείχνουν άμεσα στήριξη προς τον νεαρό τερματοφύλακα, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε απόσταση από τον προπονητή. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα και τις συνεχείς αλλαγές σε πρόσωπα, η ομάδα έχασε την ισορροπία της και ο Τούντορ τα αποδυτήρια.



Από εκεί και πέρα, η Τότεναμ δεν ανέκαμψε ποτέ. Σε επτά παιχνίδια με τον Τούντορ, είχε μόλις μία νίκη (στον αδιάφορο επαναληπτικό με την Ατλέτικο στο Λονδίνο), ενώ στο πρωτάθλημα είχε πάρει μόλις έναν βαθμό σε πέντε αγώνες.



Η ομάδα του δέχεται γκολ σε κάθε παιχνίδι και όταν μένει πίσω στο σκορ δεν έχει τρόπο να επιστρέψει. Ο ίδιος το είχε πει ξεκάθαρα: «Δεν παίζουμε σαν ομάδα. Χάνουμε τις δεύτερες μπάλες». Και σε άλλη στιγμή: «Μπορείς να χάσεις, αλλά όχι έτσι». Δηλώσεις που επαναλαμβάνονταν, χωρίς να αλλάζει κάτι στο γήπεδο.



Η απομάκρυνση του Τούντορ δεν αποτελεί πλέον έκπληξη, αλλά τη φυσική εξέλιξη μιας συνεργασίας που δεν κατάφερε ποτέ να βρει ισορροπία.