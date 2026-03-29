Τότεναμ: Κοιτάει και πάλι πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ για τον πάγκο της μετά την απόλυση Τούντορ

Ο Ίγκορ Τούντορ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Τότεναμ, μόλις 44 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και απολύθηκε από τον σύλλογο του Λονδίνου.



Ήδη, ένα ακόμη όνομα με «ασπρόμαυρο» παρελθόν φαίνεται να απασχολεί τους ανθρώπους της Τότεναμ για τη θέση του αντικαταστάτη. Πρόκειται για τον Αμπέλ Φερέιρα.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η Τότεναμ έχει ξεκινήσει επαφές με την Παλμέιρας, προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος έχει επίσης περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Φερέιρα είναι ιδιαίτερα γνωστό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έχει κατακτήσει δύο φορές το Copa Libertadores με την Παλμέιρας, χτίζοντας ισχυρή φήμη στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος δεν θα ήταν αρνητικός σε μια επιστροφή στην Ευρώπη, ειδικά για ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου όπως η Premier League.



Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση προς την Παλμέιρας, ωστόσο η Τότεναμ συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, με το όνομα του Αμπέλ Φερέιρα να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων.