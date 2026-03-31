«Λάθος η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ»

Σκέφτηκα τα πανηγύρια των φίλων μου των πασόκων για το συνέδριο του κόμματος και το καθολικό και γενναίο «όχι» στον Μητσοτάκη όταν είδα αργά χθες το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση τον Χρυσοχοϊδη.

Τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ υπουργό Προστασίας του Πολίτη που ψύχραιμα και κοφτά είπε πως είναι λάθος η απόφαση που έλαβε το κόμμα στο συνέδριό του ως προς το τι θα γίνει σε έναν χρόνο από τώρα στις εκλογές (εάν φτάσουμε μέχρι εκεί).

Εξήγησε έδωσε: Το συνέδριο, το ανώτερο όργανο ενός κόμματος, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικές που θα το δεσμεύσουν και προγραμματικά. Αλλά αποφάσεις τέτοιου είδους, όπως η συγκεκριμένη για το «ανάθεμα» στη ΝΔ, δεν φαίνεται να έχουν στέρεη βάση.

«Ποιος ξέρει τι ανάγκες θα έχει σε έναν χρόνο από σήμερα η χώρα;» διερωτήθηκε ο Χρυσοχοϊδης και κόντρα στον επαναστατικό λόγο των πασόκων αντέτεινε πως «μπορούμε πολλά να ενώσουμε και σε πολλά να συνεργαστούμε γιατί μιλάμε για δυο κόμματα που πιστεύουν στην κανονικότητα».

Μπλεξίματα στον ορίζοντα και εξ΄όσων θυμάμαι η αναίρεση συνεδριακών αποφάσεων μπορεί να γίνει μόνο από ένα τακτικό ή έκτακτο συνέδριο...



