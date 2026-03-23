Λαβρόφ: Φόβοι για εξάπλωση του πολέμου στην Κασπία - Αναγκαία η παύση των εχθροπραξιών

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα 23/03 την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγκτσί. Η επαφή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ιρανικής πλευράς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. «Συζητήθηκε η κατάσταση στη ζώνη του Περσικού Κόλπου, η οποία έχει επιδεινωθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της επιθετικότητας των ΗΠΑ και του Ισραήλ», ανέφερε το υπουργείο.

Απαράδεκτες οι επιθέσεις στο Ιράν

Ο Λαβρόφ σύμφωνα με το Anadolu, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, είναι απαράδεκτες, καθώς απειλούν το ρωσικό προσωπικό και θέτουν καταστροφικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για την περιοχή, πρόσθεσε.

«Εκφράστηκε αμοιβαία ανησυχία για την επικίνδυνη εξάπλωση της σύγκρουσης που προκλήθηκε από την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ρωσική πλευρά τόνισε την ανάγκη για άμεση παύση των εχθροπραξιών και για πολιτική διευθέτηση που να λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, κυρίως του Ιράν, αναφέρεται.

«Η Ρωσία θα καθοδηγηθεί από αυτή τη θέση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Αραγκτσί ευχαρίστησε τη ρωσική ηγεσία για τη σημαντική διπλωματική υποστήριξη που παρείχε στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόσθεσε.

Πάνω από 1.340 οι απώλειες

Η περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει ενταθεί μετά τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες μέχρι στιγμής ευθύνονται για τον θάνατο πάνω από 1.340 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του τότε Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ αλλά και της Ιορδανίας, του Ιράκ και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας θύματα και ζημιές σε υποδομές, ενώ παράλληλα διατάραξε τις παγκόσμιες αγορές και την αεροπορία.