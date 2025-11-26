Λευτέρης Λαζάρου: «Δεν μπορείς να λέγεσαι σεφ στα 27 σου - Η λέξη αρχιμάγειρας είναι πολύ βαριά»

Ο Λευτέρης Λαζάρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” για το πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι αυτό του μάγειρα, τις πολλές απαιτήσεις που έχει, τις ώρες που πρέπει να τους αφιερώσεις και συνεχώς να μαθαίνεις πράγματα και σχολίασε το γεγονός ότι μικρά παιδιά αποκαλούνται σήμερα στα social media… σεφ!

«Η κουζίνα και το να γίνεις αρχιμάγειρας, δηλαδή να διοικήσεις μια κουζίνα, θέλει πάρα πολλά “χιλιόμετρα”. Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται και πρέπει να έχουν υπομονή. Δεν μπορείς να λέγεσαι σεφ στα 27 σου χρόνια. Η λέξη αρχιμάγειρας είναι πολύ βαριά.

Καριέρα ή οικογένεια

Αλλά το πιο δύσκολο είναι η σχέση που κρατάς με την οικογένεια. Αυτό το επάγγελμα, όσο κοινωνικό είναι στον χώρο εργασίας, τόσο αντικοινωνικό είναι στον χώρο της οικογένειας. Για φανταστείτε μια σύντροφο να με περιμένει στις δυόμισι τη νύχτα; Όταν κι εκείνη δουλεύει το πρωί;

Υπάρχει μια μεγάλη θυσία από τον σύντροφο ή τη συντρόφισσα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος άνθρωπος σε αυτόν τον χώρο.

Έφτασα κάποια στιγμή να πάω στη σύντροφό μου και να της πω ότι η Δανάη μου έχει γίνει τόση γιατί μετρούσα το ύψος της κόρης μου στο κρεβάτι. Εγώ πάντα την έβλεπα όταν ήταν ξαπλωμένη και κοιμόταν!