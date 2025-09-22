Λέκκας για σεισμό στο Άγιο Όρος: Περίεργο φαινόμενο, αλλά δεν μας ανησυχεί

Εντός του πλαισίου που είχαν προδιαγράψει οι σεισμολόγοι εδώ και καιρό βρισκόταν ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Άγιο Όρος τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9). Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Action24.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο έχει αρχίσει μια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Όρους με πάνω από 1.000 σεισμούς. Αυτός ήταν ο ένατος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κορυφαίος σεισμός ήταν 5,3 Ρίχτερ», υπογράμμισε ο κ. Λέκκας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «δεν έχουμε θέμα από άποψη επιπτώσεων, γιατί ήταν μικρότερος αυτός ο σεισμός σε σχέση με τα 5,3 που έγινε πριν από δύο μήνες, αλλά σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου».

Πρέπει να ανησυχούμε;

«Όντως είναι περίεργο, δεν είναι κάτι κλασικό που μέσα σε 1-2 μήνες ολοκληρώνεται μια σεισμική ακολουθία. Επιστημονικά έχει κάποιο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα δεν μας ανησυχεί για να έχουμε κάποιο σεισμό πάνω από 5, ο οποίος είναι πιθανό να μας δημιουργήσει προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 4:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας, με εστιακό βάθος 8,4 χιλιόμετρα και επίκεντρο 9 χλμ. δυτικά των Καρυών Αγίου Όρους. Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπήρξαν αναφορές πως έγινε αισθητός μέχρι και τη Βουλγαρία.