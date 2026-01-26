Λένα Δροσάκη: «Η μαμά μου με ρώτησε αν είμαι gay... αν μου αρέσουν τα κορίτσια»

Την Λένα Δροσάκη είχε καλεσμένη ο Παντελής Τουτουντζής στην εκπομπή «Make Up Stories» και σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, η ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, την σχέση αγάπης με τον γιο της Αναστάση, αλλά και τα παιδικά της χρόνια.

«Έχω τρία αδέλφια, αγόρια και είμαι η μικρότερη. Μέσα σε τόση «αντρίλα» δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό μου και το γυναικείο κομμάτι μου. Ακόμα παλεύω να βρω το γυναικείο κομμάτι μου, μου είναι πολύ πιο οικεία η αντρική απόφαση και ενέργεια. Η μαμά μου μετά το Λύκειο με ρώτησε «μήπως είσαι γκέι, σου αρέσουν τα κορίτσια; Ήμουν αγοροκόριτσο...» εξομολογήθηκε.

Όταν άρχισα να μιλάω μέσα στον γάμο, έγινα δυσάρεστη...

Και μιλώντας για τους γονείς της εξήγησε: «Πολύ δύσκολα τα έβγαζαν πέρα οι γονείς μου με 4 παιδιά, αλλά δεν μας άφηναν να το καταλάβουμε αυτό. Η μαμά μου πρόσεχε παιδάκια και ο μπαμπάς μου δούλευε σε ένα εργοστάσια με αλουμίνια. Είχαμε στερήσεις, δεν είχαμε 10 ζευγάρια παπούτσια και άπειρα ρούχα, εγώ φορούσα ρούχα από τα αδέλφια μου. Τα Χριστούγεννα όμως μαζευόμασταν γύρω από το δέντρο και υπήρχαν τα δώρα που είχαμε ζητήσει. Ζητούσαμε μερέντα στη μαμά και μας έφτιαχνε στην κατσαρόλα, ζητούσε πίτσα ή χυμό και μας έφτιαχνε. Δεν επιτρεπόταν να παίρνουμε συσκευασμένα πράγματα και το μόνο απαγορευμένο που μας άφηναν να έχουμε, είναι να παίρνουμε μια φορά το μήνα μια κούτα κρουασάν και κάθε Κυριακή περιμέναμε να φάμε ένα κρουασάν με το πρωινό μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Λένα Δροσάκη παραδέχθηκε: «Όταν ακούω τη λέξη «γάμος» τρομάζω, παρόλα αυτά έχω στο μυαλό μου ακόμα το «για πάντα» με την έννοια της συντροφικότητας και της αληθινής αγάπης. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα όταν γέννησα τον Αναστάση ήταν ότι πρέπει να μιλάω. Δεν εξέφραζα τα θέλω μου. Και όταν άρχισα να μιλάω και να λέω τι θέλω, έγινα δυσάρεστη. Όταν ήρθε ο Αναστάσης ένιωσα τεράστια υποχρέωση να μιλάω γιατί δεν ήθελα να μεγαλώσω ένα παιδί που θα είναι καταπιεσμένο στα θέλω των άλλων».

Η ηθοποιός μίλησε όμως και για το Me Too. «Όταν ακούω τη λέξη Me Too νιώθω θυμό, γιατί χρησιμοποιείται λίγο απαξιωτικά. Ακούγεται «τώρα με τη μόδα του Me Too», «ξεκίνησε το Me Too», όλες αυτές οι προτάσεις με θυμώνουν. Οι άνθρωποι τόλμησαν να μιλήσουν παρά τον τρόμο, τον φόβο, την απόρριψη, τον χλευασμό. Χαίρομαι που υπήρξαν άνθρωποι και είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που είπαν «πάμε να μιλήσουμε». Κοπέλα που είναι νέα στον χώρο μου είπε με δάκρυα στα μάτια «σε ευχαριστώ γιατί νιώθω προστατευμένη πια».

«Έχω ανάγκη και θέλω να ερωτευτώ. Δεν είμαι σε σχέση τώρα. Με αφορά, τον σύντροφό μου να τον ενδιαφέρει η σύνδεση. Σκέφτομαι δύσκολες στιγμές που θα είμαι με έναν άνθρωπο μαζί και θα κλαίμε μαζί...» είπε μιλώντας για την σημασία του έρωτα στη ζωή της.

Και συνέχισε: «Βγαίνω, κυκλοφορώ, αλλά δεν υπάρχει φλερτ. Δεν νιώθω να με φλερτάρουν. Έχω κάνει το πρώτο βήμα και θα το έκανα και πάλι. Με φλερτάρτουν στα σόσιαλ αλλά δεν δίνω μεγάλη σημασία. Ξέρω ότι αυτός που θα στείλει μήνυμα σε εμένα, θα έχει στείλει σε άλλες 100 κοπέλες».