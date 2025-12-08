Γιούλη Τσαγκαράκη: Ένιωθα ανεπαρκής και λίγη όπως η ''Σταματίνα'' - Φυλακισμένη στα παιδικά τραύματα

Η Γιούλη Τσαγκαράκη σε μια συνέντευξη - εξομολόγηση ψυχής μίλησε για πρώτη φορά για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και το ξεκίνημά της στην υποκριτική, μέχρι και την επιτυχία που γνώρισε μέσα από τον ρόλο της θείας Σταματίνας στην σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make Up Stories» για τον ερχομό της στην Αθήνα, από την Κρήτη όπου έμενε με τους γονείς και την αδελφή της, προκειμένου να σπουδάσει εξήγησε: «Ήθελα να φύγω από την Κρήτη, ήθελα να το ζήσω και να είμαι στην Αθήνα μόνη μου. Ελευθερία όμως δεν ένιωσα ποτέ γιατί ήμουν πάντα φυλακισμένη στα παιδικά μου τραύματα.

Στο κατώφλι του ψυχολόγου με πήγαν πολλές καταθλίψεις και άλυτα πράγματα, πολλά άγχη και φοβίες. Είχα μεγάλη διάσπαση στα πράγματα. Έπρεπε να δω μέσα μου το τραύμα, να το αναγνωρίσω και να αρχίσω να ασχολούμαι και να το διαχειριστώ. Φυσικά ήταν δύσκολο και έπρεπε να είμαι ειλικρινής με αυτό που συνέβαινε, να μην έλεγα ψέματα στον εαυτό μου».

Πριν κάνω ψυχοθεραπεία ζούσα έναν χαμό μέσα μου και μια μουτζούρα

Και συνέχισε: «Η κατάθλιψη είναι αυτοκαταστροφική, μουτζουρώνεσαι στα πάντα. Εγώ είχα μια αίσθηση ότι είμαι ανεπαρκής, όπως έλεγε η Σταματίνα, ένιωθα λίγη σε πολλά πράγματα. Και στις διαπροσωπικές μου σχέσεις ένιωθα ότι δεν αξίζω, δεν είχα αυτοεκτίμηση».

Αναφέρθηκε όμως και στην πρόταση που της έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τις Σέρρες: « Εγώ έστειλα μήνυμα στον Γιώργο Καπουτζίδη, τον Απρίλη και μου απάντησε τον Αύγουστο, 10 μέρες πριν φύγουν για Σέρρες. Μου είπε ''θέλουμε να σε δούμε'', έκανα δύο ακροάσεις και μέσα σε κάποιες μέρες με πήραν. Ήξερα ότι θα παίξω την θεία Σταματίνα. Μου είχε δώσει το σενάριο.

Τα ίντερσεξ άτομα, είναι άνθρωποι που ζουν στην άγνοια πολλών ανθρώπων. Ξεσήκωσα δικά μου πράγματα για τον ρόλο. Έναν χαμό και μουτζούρα ζούσα και εγώ μέσα μου πριν κάνω ψυχοθεραπεία».

Φλερτ και έρωτας

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε και για πιο προσωπικά θέματα και παραδέχθηκε ότι δεν φλερτάρει πια. «Ποτέ δεν καταλάβαινα αν με φλερτάρουν. Ούτε εγώ φλερτάρω πια. Κάποτε, όταν ήμουν νέα το έκανα συχνά.

Μεγάλος έρωτας έχει περάσει από τη ζωή μου, αλλά τον τότε έρωτα τον αμφισβητώ σήμερα. Γιατί δεν ξέρω με τι κίνητρα του έδινα τον τίτλο έρωτας. Ή ταν έρωτας γαντζώματος, εξάρτησης, οπότε αυτό δεν είναι έρωτας.