Δέσποινα Μοιραράκη: Η απώλεια, ο έρωτας με τον Πέρση και το restart

Restart έχει κάνει στη ζωή της η Δέσποινα Μοιραράκη, μετά και από τις δύσκολες στιγμές που βίωσε με την απώλεια του συζύγου της και το εξομολογήθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make Up Stories».

«Έχασα κιλά γιατί επιβαλλόταν για εμένα. Ήταν πάνω απ' όλα θέμα υγείας. Είχα κάνει εξετάσεις και ήταν όλα στα ύψη. Είχα αρχίσει επίσης με την πολλή δουλειά να αισθάνομαι λίγο βαριά. Και μια μέρα είπα ''τέλος, Δέσποινα πρέπει να χάσεις κιλά''. Ξεκίνησα και κάνω μέχρι τώρα την ένεση που γνωρίζουν πολλοί, κάνω διατροφή και γυμναστική, ενδυνάμωση.

Αυτοπεποίθηση πάντα είχα από πολύ μικρό κοριτσάκι, αλλά όταν βλέπεις την εικόνα σου στον καθρέφτη σου ή στο μόνιτορ καθώς είμαι και παρουσιάστρια πια, δεν ικανοποιείσαι; Ή όταν με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε ''τι καλή που είσαι''.

Όλο αυτό που έχω περάσει, δεν σημαίνει ότι το έχω ξεπεράσει, αλλά δεν θέλω να το βγάζω προς τα έξω» είπε αναφερόμενη στην απώλεια του συζύγου της Γιάννη Κοντούλη, που συνέβη πριν τριάμιση χρόνια.

Και συνέχισε: «Ο Γιάννης μου έκανε τεράστιο support, με αγαπούσε, με θαύμαζε, με ντάντευε. Όλα αυτά τα έζησα κοντά του και είμαι πολύ τυχερή. Διαχειρίζομαι την απώλεια και τον κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου. Ξαναγεννήθηκα από τις στάχτες μου και όλα αυτά που μου είχε πει με κάνουν να πορεύομαι. Μου έλεγε προς το τέλος ''δεν θέλω να μας λυπούνται. Είσαι η Μοιραράκη. Μια και μοναδική. Μην το ξεχάσεις ποτέ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η γνωστή επιχιερηματίας αποκάλυψε και μια γνωριμία που είχε στο παρελθόν με έναν Πέρση. Έναν έρωτα που δεν θα ξεχάσει. «Είχα πάει στην Τεχεράνη και γνώρισα έναν έμπορο χαλιών. Φορούσα το τσαντόρ και... συναντήθηκαν τα μάτια μας. Ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας, αλλά μέσα στην Περσία μια γυναίκα δεν μπορούσε να συναντηθεί με έναν άντρα. Τον έζησα τον έρωτα ταξιδεύονται στην Ευρώπη μαζί του. Όλα αυτά συνέβησαν στο μεσοδιάστημα από τον πρώτο μου άνδρα στον δεύτερο. Γενικά είμαι μια πληθωρική γυναίκα, την ζω την αγάπη, τον έρωτα και το πάθος».

Αν θα είχε ανοιχτές τις πόρτες για έναν νέο έρωτα; «Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή» εξομολογήθηκε.