Σουλτάτος: Όταν αποκάλυψα στον 9χρονο γιο μου τη σχέση με τη Βάσω, με ρώτησε «μπαμπά σ' αγαπάει;»

Για την δημοσιοποίηση της σχέσης του με την Βάσω Λασκαράκη μίλησε ο Λευτέρης Σουλτάτος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και θυμήθηκε πώς το αποκάλυψε στους δικούς του ανθρώπους.

«Στην αρχή της σχέσης μας με τη Βάσω, όταν μου έλεγε πως μπορεί να μας βγάλουν φωτογραφία, την κορόιδευα και της έλεγα «ποια είσαι, η Βουγιουκλάκη;». Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω, έπαθα σοκ.

Ήμουν στη Χαλκιδική και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσω και μου λέει: «μην ταραχτείς, είμαστε πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό». Εγώ δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία, έκανα να βγω από το σπίτι μου μια βδομάδα. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δεν θες να δουν στο περίπτερο τη φάτσα σου... και δεν ήξερε κανένας για τη σχέση, δεν είχα ενημερώσει» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Πήρα τον αδελφό μου και του ζήτησα να αγοράσει όλα τα περιοδικά που μας είχαν εξώφυλλο με τη Βάσω από όλα τα περίπτερα στο Ηράκλειο.

Πήρα το πρώτο αεροπλάνο, πήγα πρώτα στον πατέρα μου και του είπα «θέλω να σου πω κάτι». Δεν ήθελε ούτε να δει το περιοδικό, μου είπε «εσύ να είσαι καλά, μην σε ενδιαφέρει τίποτα». Μετά πήγα στον γιο μου, τότε ήταν 9 χρονών. Του το είπα και μου είπε «μπαμπά, σ’ αγαπάει;» και του είπα «έτσι δείχνει» και μου απάντησε «τότε εγώ δεν έχω πρόβλημα».