Βάσω Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Στην πρώτη μας γνωριμία δεν υπήρχε σπίθα... ήταν μια κοινωνική γνωριμία»

Για την σχέση με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο μίλησε η Βάσω Λασκαράκη και ανέφερε ότι η ζωή μαζί του είναι απρόβλεπτη και αυτό είναι κάτι που την γεμίζει.

Χαρακτηριστικά είπε στην εκπομπή «Happy Day»: «Ο Λευτέρης είναι πολλά πράγματα. Είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος και ένας χαρακτήρας ισοπεδωτικός. Νομίζω δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Νομίζω η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο. Είναι απρόβλεπτη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να σου δώσει».

Η ηθοποιός αποκάλυψε πώς ακριβώς έγινε η γνωριμία τους: «Η γνωριμία μας ήταν λίγο παράξενη. Γιατί συναντηθήκαμε μία φορά, γνωριστήκαμε και μετά κάναμε ενάμιση χρόνο να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον από κοντά, οπότε αυτό ήταν λίγο παράξενο. Το ότι είχες γνωρίσει έναν άνθρωπο μία στιγμή και μετά έκανες να τον ξαναδείς ενάμιση χρόνο απλά τυχαία...

Δεν υπήρχε σπίθα, απλά ήταν μια κοινωνική γνωριμία. Και είναι απ’ αυτά που λες «άντε καλέ τώρα. Τι άκυρο είναι αυτό; Από πού κι ως πού;». Και να που η ζωή τα φέρνει έτσι και καμιά φορά και εμείς που το συζητάμε λες «άκου να δεις τώρα τι μας έτυχε».