Το My Style Rocks επιστρέφει στις οθόνες μας και συγκεκριμένα κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 17.05. Με ανακοίνωσή του, το κανάλι, έδωσε το βιογραφικό, αλλά και μια φωτογραφία των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν και κάποιες από τις προηγούμενες σεζόν. Η Κορίνα Αδραμιτίδου, αλλά και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για παράδειγμα, ανήκαν στη λίστα των κοριτσιών του περσινού My Style Rocks, το οποίο και διακόπηκε αιφνίδια λόγω κορωνοϊού.

Αυτές είναι οι δέκα διαγωνιζόμενες που συμμετέχουν τη φετινή χρονιά στο My Style Rocks:

Κορίνα Αδραμιτίδου, 36 ετών, Βόλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στον Βόλο, όπου και ζει έως σήμερα. Σπούδασε πληροφορική, αλλά σε ηλικία 20 ετών ξεκίνησε να δουλεύει σε ένα κατάστημα με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών. Αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά ώστε σήμερα, 16 χρόνια μετά, εξακολουθεί να εργάζεται εκεί.

Δήλωσε συμμετοχή στο «My Style Rocks» γιατί πιστεύει πως μια γυναίκα με παραπάνω κιλά μπορεί να έχει και στυλ και άποψη. Δεν την ενοχλεί η καλοπροαίρετη κριτική για το στιλ της, καθώς πιστεύει ότι την κάνει καλύτερη, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένη να μην αφήσει κανέναν να σχολιάσει κακόβουλα τα κιλά της.

Γεωργία Βρανά, 34 ετών, Κύπρος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, ενώ τα τελευταία χρόνια μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στη Μεγαλόνησο και την Ελλάδα. Σπούδασε δημοσιογραφία στη Νέα Υόρκη. Είναι τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου, ενώ μεγάλο της όνειρο είναι να παίξει σε κάποιο μιούζικαλ.

Το πάθος της για τη μόδα και το στιλ το «κληρονόμησε» από τη μητέρα της, η οποία σχεδίαζε και έραβε δικά της ρούχα. Σχεδιάζει και η ίδια ρούχα ερασιτεχνικά. Δήλωσε συμμετοχή στο «My Style Rocks» γιατί πιστεύει ότι διαθέτει τον χαρακτήρα και το στιλ για να είναι η μεγάλη νικήτρια.

Κατερίνα Γιαλιτάκη, 25 ετών, Αθήνα

Η Κατερίνα ασχολείται με τη μόδα και το styling από πολύ μικρή. Εργάζεται ως υπάλληλος σε χώρο εστίασης. Βίωσε τον ρατσισμό και το bullying στην παιδική της ηλικία αλλά αυτό την έκανε πολύ πιο δυνατή.

Με τη συμμετοχή της στο My Style Rocks θα επιδιώξει να είναι η νικήτρια καθώς πιστεύει ότι με τις ξεχωριστές και ιδιαίτερες εμφανίσεις που θα παρουσιάσει θα εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή.

Μαρία Ίλτσεβιτς, 34 ετών, Μυτιλήνη

Γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά ήρθε στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία. Στα 18 της αποφάσισε να κάνει την επανάστασή της και να ακολουθήσει τα όνειρά της. Βρέθηκε με δύο βαλίτσες στο χέρι και χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες μέχρι να τα καταφέρει.

Το My Style Rocks είναι για εκείνη μια ακόμα πρόκληση. Ένα στοίχημα με τον εαυτό της. Θέλει να δείξει πως δεν πρέπει να σταματάμε να ονειρευόμαστε ποτέ. Και πως μια κοπέλα που ξεκίνησε από το μηδέν μπορεί να φτάσει… γιατί όχι; Ακόμα και στην κορυφή.

Αρετή Λις, 27 ετών, Γερμανία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Σπούδασε Γερμανική Φιλολογία, ωστόσο δεν ασχολήθηκε ποτέ, καθώς την κέρδισε η αγάπη της για τη μόδα. Έχει δουλέψει ως σερβιτόρα σε οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησε να εργάζεται στη χώρα μας, αλλά και στη Γερμανία πάνω στον τομέα της μόδας, κυρίως διακοσμώντας βιτρίνες καταστημάτων.

Έχει εργαστεί σε μπουτίκ στη Μύκονο στον τομέα των πωλήσεων και στο visual merchandise. Έχει κάνει αρκετές φωτογραφίσεις ως μοντέλο σε περιοδικά για γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Πλέον, έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας. Δήλωσε συμμετοχή στο MSR για να δείξει σε όλους το ανατρεπτικό και μη αναμενόμενο στιλ που πιστεύει ότι έχει.

Έρη Λώλη, 35 ετών, Γιάννενα

Η Έρη είναι μητέρα ενός κοριτσιού και εργάζεται σε κατάστημα με ρούχα. Είναι make up artist και αγαπά πολύ το styling. Όπως λέει, ίσως το επώνυμό της να θυμίζει κάτι, καθώς ο αδερφός της είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω της ιδιότητάς του και των πεποιθήσεών του.

Στην οικογένειά της είναι ανοιχτόμυαλοι και δεν φοβούνται τις προκλήσεις. Θεωρεί ότι το My Style Rocks είναι μία απαιτητική δοκιμασία που δεν φοβάται να την αντιμετωπίσει και να βγει νικήτρια.

Βίκυ Μανώλη, 36 ετών, Αθήνα

Η Βίκυ Μανώλη είναι επιχειρηματίας και παρουσιάστρια εκπομπών στο ίντερνετ. Η αγάπη της για τη μόδα και το στιλ ξεκίνησε όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και παρακολουθούσε ατελείωτες ώρες τη γιαγιά της να ράβει και να φτιάχνει φορέματα στην αγαπημένη της ραπτομηχανή.

Η προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει στο παρελθόν τα gossip περιοδικά. Με τη συμμετοχή της στο My Style Rocks θέλει να ξεχωρίσει μέσα από τα ιδιαίτερα looks που θα παρουσιάζει.

Κωνσταντίνα Παγάνη, 27 ετών, Κρήτη

Το 2017, εκπροσώπησε την Ελλάδα και πήρε τον πρώτο τίτλο σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στην Αμερική που προωθούσε το μήνυμα για την «Εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας». Μερικούς μήνες αργότερα ένα τραγικό γεγονός έπληξε την οικογένειά της με αποτέλεσμα να χάσει τη μητέρα της. Αυτό την έκανε πιο σκληρή και αποφασιστική.

Στο My Style Rocks δήλωσε συμμετοχή γιατί αγαπάει τη μόδα και γιατί θέλει να περάσει το δικό της κοινωνικό μήνυμα.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, 34 ετών, Αθήνα

Η Ευρυδίκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαϊδάρι. Πήγε σε τεχνικό Λύκειο και σπούδασε μακιγιάζ και κομμωτική. Σε ηλικία 18 ετών έλαβε μέρος στα καλλιστεία ομορφιάς «Playmate». Ωστόσο, ο χώρος του μόντελινγκ δεν ταίριαζε καθόλου στον χαρακτήρα της και έτσι αποφάσισε να μην συνεχίσει. Μία δεκαετία αργότερα, πέρασε μια σοβαρή ασθένεια με την υγεία της.

Το γεγονός αυτό της έδωσε τεράστια δύναμη και αυτοπεποίθηση. Για τον λόγο αυτό δηλώνει πως το ταξίδι της στο «My Style Rocks» θα είναι για εκείνη μια… πολύ εύκολη υπόθεση. Της αρέσει να κάνει πράγματα για τον εαυτό της και έχει δημιουργήσει τη δική της σειρά κοσμημάτων.

Σοφιάνα Σπίνουλα, 22 ετών, Αθήνα

Η Σοφιάνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Στα 18 της ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία, ενώ ασχολήθηκε και με τον χορό. Εργάζεται σε μουσικές σκηνές ως χορεύτρια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά video clips και έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες.

Είναι αρκετά ενεργή στο Instagram και έχει αρκετές χιλιάδες followers. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες και έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ. Χαρακτηρίζει το στιλ της μίνιμαλ. Στο My Style Rocks ήρθε γιατί δεν θέλει να χάνει καμιά ευκαιρία που της παρουσιάζεται. Της αρέσει να δοκιμάζεται.