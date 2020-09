«Για μια στιγμή μόνο ας αναλογιστούμε τους εαυτούς μας στη δική τους θέση… Για να μην οδηγηθούμε σε ανθρωπιστική κρίση, για να αποφύγουμε τα χειρότερα, εκτός από την ψυχραιμία, την αυτοσυγκράτηση και την αλληλεγγύη, απαιτείται άμεση λύση για την έστω και προσωρινή μεταστέγαση αυτών των ανθρώπων» έγραψε σε ανάρτηση του ο Γιώργος Νταλάρας με αφρομή τα γεγονότα στην Μόρια.

Αυτή την ώρα η κατάσταση έχει πάρει νέα τροπή καθώς το απόγευμα ξέσπασαν δύο νέα πύρινα μέτωπα σετμήματα του προσφυγικού καταυλισμού που δεν είχαν καεί από την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Τρίτης, προκαλώντας και πάλι πανικό στους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή.

Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες διέμεναν στο καιόμενο τμήμα εγκατέλειψαν τις σκηνές τους και προστέθηκα στις χιλιάδες των άστεγων που βρίσκονται πλέον κατά μήκος του δρόμου Μυτιλήνης – Παναγιούδας, ή στην είσοδο της πόλης που φρουρείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Becoming impossible to breath as fires in #Moria rage on – toddlers scared to dearth hold on to their parents fleeing scene pic.twitter.com/NUye7Mzj4M

— Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020