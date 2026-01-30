Λίλυ Άλεν: Η θεραπεία EMDR που ακολουθεί για να απεξαρτηθεί από τον εθισμό της στα ψώνια

Τον εθισμό της στα ψώνια προσπαθεί να περιορίσει η Λίλυ Άλεν κάνοντας θεραπεία, όπως η ίδια αποκάλυψε. «Ψώνιζα σαν τρελή και ξόδευα τα χρήματά μου πεπεισμένη ότι είμαι εκατομμυριούχος» εξομολογήθηκε.

Μάλιστα στο podcast της με τίτλο «Miss Me?» αποκάλυψε όλα τα πολυτελή αντικείμενα που έχει αγοράσει τελευταία– συμπεριλαμβανομένων μιας Porsche αξίας 120.000 λιρών και μιας τσάντας Hermes αξίας 16.500 λιρών.

«Αγόρασα ένα μικρό δώρο για τον εαυτό μου, αλλά δεν είναι τόσο μικρό» είπε επίσης για το τεράστιο δαχτυλίδι με διαμάντια και σμαράγδια, που είναι το νέο της απόκτημα.

Η τραγουδίστρια είπε συγκεκριμένα ότι ακολουθεί θεραπεία απευαισθητοποίησης και επανεπεξεργασίας μέσω της κίνησης των ματιών (EMDR) τους τελευταίους τέσσερις μήνες λόγω των καταναλωτικών της συνηθειών. Σύμφωνα με τη Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, το EMDR βοηθά τους ανθρώπους να ανακάμψουν από εμπειρίες του παρελθόντος που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία και ευεξία.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, στο παρελθόν έχει μιλήσει και για τον εθισμό της στο αλκοόλ. «Νομίζω ότι ο εθισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην οικογένειά μου» είπε πει και είχε αναφερθεί στον πατέρα της που έκανε χρήση κοκαΐνης.

«Είχα εμπλακεί σε αρκετά τρελά σεξουαλικά πράγματα, ναρκωτικά, αλκοόλ. Καθόμουν στο κρεβάτι μου και σκεφτόμουν: «Ίσως τώρα είναι η ώρα για ηρωίνη, γιατί τίποτα δεν λειτουργεί πια». Ευτυχώς δεν έφτασα εκεί, γιατί δεν θα ήμουν εδώ τώρα» έχει παραδεχθεί για την σκοτεινή περίοδο της ζωής της, από την οποία κατάφερε να ξεφύγει.