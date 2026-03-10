Λιονάκη: Η ενόχλησή της και η παρέμβαση τρίτων «Θα καταφέρουμε να φτιάξει η σχέση με τη μητέρα της»

Ο Επίσκοπος Μουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, κ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης μίλησε για την σχέση της Ναταλίας Λιονάκη με τη μητέρα της, μιας και η ηθοποιός έχει αλλάξει το όνομά της σε Νεκταρία από τότε που μετακόμισε στην Ιερά Γυναικεία Μονή Αγίας Μακρίνας, σε μια περιοχή όπου καταφεύγουν άνθρωποι που νοσούν από AIDS και τους φροντίζουν οι μοναχές.

«Να σεβαστούμε την απόφαση και τη θέση της μοναχής Φεβρωνίας σε αυτό που κάνει. Ενοχλείται, βέβαια. Ας την αφήσουμε στην ησυχία της. Στην καθημερινότητά της είναι πολύ καλά. Να μην ασχολούμαστε μαζί της, αυτό παρακαλώ. Είναι δική της και δική μου παράκληση. Είναι σε τόπο ασφαλή, έχει την ευχή μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας. Αν δοθεί η ευκαιρία θα επικοινωνήσω με την κυρία Λιονάκη (σ.σ μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη). Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις, τουλάχιστον μαζί μας και έχει ο Θεός» ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

