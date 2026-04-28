Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό για τα playoffs της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό (21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Game 1 του ζευγαριού για τα playoffs της EuroLeague.

Η γαλλική ομάδα απέκλεισε την Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στα playoffs εκεί που θα συναντήσει τους «ερυθρόλευκους». Εκτός για τους Πειραιώτες είναι ο Κίναν Έβανς ενώ για τους Μονεγάσκους στα πιτς βρίσκεται ο Μίροτιτς.

