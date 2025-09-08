Λονδίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Ο τερματικός σταθμός 4 του αεροδρομίου «Χίθροου» εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».



Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι ο χώρος check-in έκλεισε «ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό» και συμβούλεψε τους επιβάτες να μην μεταβούν στον τερματικό σταθμό.

Πυροσβέστες και αστυνομία βρίσκονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Λονδίνου όπου έχει εκκενωθεί ο τερματικός σταθμός. Έχουν καταγραφεί εικόνες (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με επιβάτες να περιμένουν έξω από τον τερματικό σταθμό 4 ενώ και ασθενοφόρα φαίνονται έξω από το σταθμό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανακοίνωσε ότι «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά» στο αεροδρόμιο «Heathrow».

«Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό», τονίζεται από έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής.

Όλα τα άλλα τερματικά στο αεροδρόμιο του Λονδίνου λειτουργούν κανονικά. Η National Rail ανακοίνωσε ότι τα τρένα δεν κάνουν στάση στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου λόγω «επείγουσας επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».

Σημειώνεται ότι ο «Heathrow» του Λονδίνου είναι το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.