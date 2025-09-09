Συναγερμός στο Χίθροου: «Μαζική ψυχογενής ασθένεια» σκόρπισε υποψίες για διασπορά τοξικής ουσίας

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Χίθροου το απόγευμα της Δευτέρας (9/9), όταν 21 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα ασθένειας, γεγονός που αρχικά σκόρπισε υποψίες για τη διασπορά κάποιας τοξικής ουσίας.

Ωστόσο, οι Αρχές διεξήγαγαν ενδελεχή έρευνα, χωρίς να εντοπιστεί κανένα ίχνος οποιασδήποτε βλαβερής ουσίας. Σύμφωνα με τον Guardian, αστυνομική πηγή υπαινίχθηκε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση μαζικής υστερίας, ερμηνεία που υποστηρίζεται από ειδικούς.

Φωτό: Reuters

«Αυτό που συνέβη στο Χίθροου είναι σχεδόν σίγουρα ένα επεισόδιο μαζικής ψυχογενούς ασθένειας που βασίζεται στο άγχος», δήλωσε ο Δρ. Ρόμπερτ Μπαρτολομέου, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστημίου του Όκλαντ, ο οποίος μίλησε για το συμβάν στον Guardian.

«Αυτά τα ξεσπάσματα συμβαίνουν σε μια ατμόσφαιρα άγχους που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες. Το μακροχρόνιο στρες διαταράσσει τα νεύρα και τους νευρώνες που στέλνουν μηνύματα από τον εγκέφαλο», δήλωσε ο Μπαρτολομέου.

«Είμαστε όλοι πιθανά θύματα»

Τα περιστατικά που βασίζονται στο άγχος συνήθως πυροδοτούνται από την ξαφνική αντίληψη ενός τοξικού παράγοντα, όπως μια άγνωστη μυρωδιά. «Τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, υπεραερισμό, ζάλη και λιποθυμία», είπε, σημειώνοντας ότι τα επεισόδια τείνουν να εμφανίζονται ξαφνικά, με τα θύματα να αναρρώνουν συχνά μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Μπαρτολομέου τόνισε ότι η ασθένεια δεν ήταν ψυχική διαταραχή και τα θύματα δεν ήταν ψυχολογικά διαταραγμένα.

«Περιγράφεται καλύτερα ως μια συλλογική αντίδραση στο στρες που βασίζεται σε μια πεποίθηση. Όλοι έχουμε πεποιθήσεις, επομένως είμαστε όλοι πιθανά θύματα», είπε. «Δεν είναι ‘όλα στο κεφάλι τους’ με την έννοια ότι βιώνουν πραγματικά συμπτώματα», πρόσθεσε ο επιστήμονας.