«Λουκέτο» στον σιδηρόδρομο την Τρίτη 18 Νοεμβρίου - Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας, την Τρίτη (18/11), μετά την απόφαση που έλαβαν τα σωματεία εργαζομένων στην Hellenic Train.

Εφόσον η απεργία πραγματοποιηθεί, αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train με τα δρομολόγια που θα καταργηθούν και ενδεχομένως την εκτέλεση δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, θα ζητηθεί η μεσολάβηση του ΟΜΕΔ για διάλογο με την εταιρεία, ενώ στα αιτήματα διεκδικούνται τα εξής: