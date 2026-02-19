Λουκίλα Καρρέρ για Μίμη Πλέσσα: «Τα τρία πρώτα χρόνια του μιλούσα στον πληθυντικό»

Η Λουκίλα Καρρέρ, η χήρα του Μίμη Πλέσσα ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno» και μίλησε για τη ζωή που μοιράστηκαν από την πρώτη τους κουβέντα, μέχρι το τέλος, 1,5 χρόνο πριν. «Γνωριστήκαμε συμπτωματικά. Είχα πάει με τους γονείς μου και την αδελφή μου και τον άκουσα που έπαιζε κάπου πιάνο και ο Κατσαρός σαξόφωνο. Στο διάλειμμα τον ρώτησα γιατί δεν έπαιζε κάποια δικά του τραγούδια, μου είπε: αυτά ξέρει ο κόσμος κοριτσάκι μου. Είδα έναν αγαθό γίγαντα που δεν είχε ιδέα για το τι είχε γράψει και πόσο τα λάτρευε ο κόσμος τα τραγούδια του. Αυτό με κέρδισε.

Δεν ξεκίνησε τότε καμία σχέση προσωπική. Εκείνος μεν γοητεύτηκε από έναν άνθρωπο που ήξερε το έργο του περισσότερο και πιο καλά και πιο ουσιαστικά από οποιονδήποτε άλλον και εγώ έβλεπα έναν αγαθό γίγαντα, τέτοιου μεγέθους, τόσο ταπεινό. Τότε δεν υπήρχε ο έρωτας, καμία σκέψη για έρωτα. Αυτά τα έφερε η ίδια η ζωή».

«Δεν κατάλαβα ποτέ την ηλικία του Μίμη»

«Η σχέση ξεκίνησε με αγάπη σεβασμό, θαυμασμό κι απ’ τις δυο πλευρές. Το άλλο κομμάτι ξεκίνησε μετά από 3-4 χρόνια. Τα τρία πρώτα χρόνια του μιλούσα στον πληθυντικό. Μετά εξελίχθηκε. Υπήρξε μια εντιμότητα και μια ειλικρίνεια και δεν υπήρξε σχέση αντιπαροχής. Ούτε εγώ είχα να κερδίσω τίποτα από τον Μίμη, ούτε εκείνος από μένα. Έβλεπε ένα κορίτσι που τον λάτρευε, λάτρευε το έργο του και εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που τον θαύμαζα από παιδί με αυτά που έκανε και ο ίδιος δεν τα θυμόταν καν. Ήμασταν μαζί 30 χρόνια παντρεμένοι και μαζί παραπάνω. Είχαμε διαφορά ηλικίας. Δεν κατάλαβα ποτέ την ηλικία του Μίμη. Ήταν πάντα πιο δραστήριος από εμένα που ήταν μία κατηγορία μόνος του».

«Τα έζησα σε πρώτη προβολή»

«Κάνω τον σταυρό μου κάθε μέρα, ευχαριστώ τον Θεό για αυτά που έζησα. Είμαι ευγνώμων διότι ό,τι ονειρευόμουν σαν παιδί και όποιοι με ταξίδευαν, είτε σαν φωνές, σαν σύνθεση, σαν σκηνή ταινίας, τα έζησα σε πρώτη προβολή. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία και είμαι πλήρης. Δηλαδή λέω ότι έχω κάνει έναν κύκλο ζωής και ευχαριστώ τον Θεό που τον έχω κάνει. Η ευτυχία και η ευλογία στη ζωή είναι σαν μία πεταλούδα. Όσο θα την κυνηγήσεις με την απόχη θα σου φεύγει. Αν θα κάτσεις έτσι ήρεμα, θα σου έρθει εδώ. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό».

«Πας παρακάτω με την ευλογία όσων έζησες»

Η Λουκίλα Καρρέρ αναφέρθηκε και στην απώλεια του Μίμη Πλέσσα και πόσο αυτή την έχει σημαδέψει. «Είναι τεράστια η απουσία. Δεν πρέπει όμως να έχουμε δεκανίκια στη ζωή. Θα μπορούσα να πω στην κόρη μου ότι θέλω να μείνει μαζί μου ή να πω στην αδελφή μου να μείνουμε μαζί. Δεν το έκανα. Είναι μια καινούρια πραγματικότητα. Δεν αλλάζεις σελίδα, αλλάζεις βιβλίο και πρέπει να ισορροπήσεις και να βρεις τη δύναμη. Εγώ δεν κατέφυγα ποτέ ούτε σε ειδικούς, ούτε σε χαπάκια, ούτε σε τίποτα για να βοηθηθώ. Είπα ότι είναι μια νέα πραγματικότητα και πρέπει να πάμε παρακάτω με την ευλογία του να είσαι γεμάτος με όσα έζησες.

Τα τραγούδια μοιραία τα ακούω. Μου δίνουν δύναμη όλα αυτά τα ευλογημένα που έχω ζήσει, νιώθω ευγνώμων. Τον νιώθω δίπλα μου, ότι δεν έχει φύγει. Η σύνδεσή μας άλλαξε διάσταση αλλά υπάρχει ακόμα. Το πιστεύω απόλυτα. Υπάρχει επικοινωνία. Θα βάλω τελεία εκεί γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είχα πει ότι δεν θα βάλω μαύρα, έλα όμως που έχει περάσει 1,5 χρόνος και το χέρι μου πάει ακόμα μόνο στα μαύρα, δεν μου βγαίνει. Ίσως το επόμενο βήμα, το δεύτερο καλοκαίρι, να είναι αυτό».