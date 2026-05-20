Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Στο Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση ξυλοδαρμού της μετά από δύο χρόνια

Δυο χρόνια μετά από την υπόθεση που είχε απασχολήσει όλα τα Μέσα και την κοινωνία , δίνεται η συνέχεια.

Σήμερα το πρωί, Τετάρτη 20 Μαϊου, η δικηγόρος Σοφία Πολυζωγοπούλου βρέθηκε στο Εφετείο Αθηνών, όπου αναμένεται να εκδικαστεί μετά από τρεις αναβολές η υπόθεση στην οποία είναι κατηγορούμενος ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Το περιστατικό ανάμεσα στους πρώην συζύγους σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024. Σύμφωνα με τα όσα δηλώθηκαν, βρίσκονταν σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης. Ο ποινικολόγος φέρεται να ενοχλήθηκε με τη σύζυγό του επειδή χρησιμοποιούσε το κινητό της. Η ίδια είπε ότι την απείλησε πως θα κάνει σκηνή μέσα στο εστιατόριο και έφυγαν βιαστικά. Στο αυτοκίνητο εκτυλίχθηκαν άγριες σκηνές, όπως κατέθεσε η Σοφία Πολυζωγοπούλου, αφού μόλις μπήκαν ο ποινικολόγος άρχισε να τη χτυπάει καταφέρνοντάς της πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων και κατάγματα.

Η πολύκροτη υπόθεση είχε στείλει στη φυλακή τον γνωστό ποινικολόγο, οποίος έχει επιστρέψει στα δικηγορικά του καθήκοντα.