Υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς ο Απόστολος Λύτρας - Η νέα ημερομηνία για την υπόθεση ξυλοδαρμού

Το χειρουργείο καρδιάς που έκανε ο Απόστολος Λύτρας δημοσιοποιήθηκε σήμερα, που αναμενόταν να εκδικαστεί η υπόθεση ξυλοδαρμού της πρώην συζύγου του.

Στην τέταρτη αναβολή προστέθηκε και η πέμπτη. λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και κατόπιν προσκόμισης ιατρικού εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο ο Απόστολος Λύτρας πρόσφατα υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην καρδιά του, καθώς αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα και σήμερα έπρεπε να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις. Το έγγραφο προσκόμισε ο δικηγόρος Γεώργιος Κριεμαδής, συνήγορος του γνωστού ποινικολόγου, συνεργάτης του επί χρόνια στη δικηγορική του εταιρεία.

Κατά την περίοδο της προφυλάκισής του το 2024, άτομα από το περιβάλλον του είχαν αναφέρει δημόσια ότι ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει καρδιολογικά προβλήματα στο παρελθόν, συγκεκριμένα ότι είχε πάθει δύο εμφράγματα

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου εμφανίστηκε κανονικά στο Εφετείο Αθηνών και επιβεβαίωσε ότι ήταν σε γνώση της το χρόνιο πρόβλημα υγείας του πρώην συζύγου της. Ωστόσο ενημερώθηκε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου από την πλευρά της υπεράσπισης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί ο Απόστολος Λύτρας στη διαδικασία λόγω των εξετάσεων.

Το αίτημα αναβολής λόγω ασθένειας του κατηγορούμενου, έγινε δεκτό και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 8 Μαρτίου 2027.