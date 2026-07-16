Μαχητικό περνά ξυστά από λουόμενους στη Φλόριντα - Βίντεο σοκ

Στιγμές τρόμου έζησαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Πενσακόλα της Φλόριντα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος της ομάδας Blue Angels πέρασε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους. Από τον αέρα που «σήκωσε» το αεροσκάφος παρασύρθηκαν πολλά από τα αντικείμενα που ήταν στην παραλία.



Μπορεί να μην αναφέρθηκαν τραυματισμοί, η έρευνα ωστόσο θα εξετάσει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, τεχνική αστοχία στα όργανα μέτρησης ύψους ή λανθασμένος υπολογισμός των αεροδυναμικών επιδράσεων.

Τα μαχητικά έκαναν πρόβα για την επίδειξη που πρόκειται να πραγματοποιήσουν στην παραλία το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου.

Σε ανακοίνωσή τους, αξιωματούχοι του Ναυτικού ανέφεραν ότι η ηγεσία των Blue Angels «εξετάζει τις συνθήκες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο ελιγμό και πραγματοποιεί μια πλήρη αξιολόγηση ασφαλείας».

There's a reason the FAA banned jets from flying over crowds at airshows.



Pete Hegseth's tiny dick is going to get someone killed. pic.twitter.com/3haZj5oXWW — Cuckturd (@CattardSlim) July 15, 2026

Οι «Blue Angels» χρησιμοποιούν πλέον τα ισχυρά μαχητικά F/A-18 Super Hornet, τα οποία προκαλούν σημαντικά ισχυρότερα ωστικά κύματα σε χαμηλό ύψος σε σύγκριση με τα προηγούμενα αεροσκάφη τους. Για τον λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας είναι ακόμη πιο σημαντική.



Οι Blue Angels αποτελούν την επίσημη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκαν το 1946 και θεωρούνται μία από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες ομάδες αεροπορικών επιδείξεων παγκοσμίως.

