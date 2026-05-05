Μάκης Βορίδης: «Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες δεν γίνονται για να έχουμε υμνολόγια»

Λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στο Action24 και αφού ξεκαθάρισε ότι θα λάβει το λόγο στη συνεδρίαση, τόνισε πως δεν θα πρέπει να βαφτίζονται ως «γκρίνιες» τα όσα λένε οι βουλευτές εντός των κομματικών οργάνων ή στον δημόσιο διάλογο με στόχο τη βελτίωση της κυβέρνησης.

«Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες δεν γίνονται για να έχουμε υμνολόγια, είναι αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στην κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια» είπε ο κ. Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε εκ νέου «πολιτική» την παρέμβαση της Λάουρα Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιθυμεί τη «λάσπη στον ανεμιστήρα και την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας».

«Είναι σε αναντιστοιχία με τα ζητήματα που έχει ο πολίτης και γι' αυτό υπάρχει αυτή η εικόνα στις δημοσκοπήσεις» προσέθεσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε επίσης πως δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ώστε να οδηγηθούν σε προκαταρκτική επιτροπή ο κ. Λιβανός και η κ. Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ για τις υποκλοπές σημείωσε ότι η κριτική και οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης προς το πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα γίνεται επειδή ο εισαγγελικός λειτουργός έπραξε εντός των καθηκόντων του θεωρώντας πως δεν υπάρχουν νέα στοιχεία προκειμένου να βγει η υπόθεση από το αρχείο.