Μαλλίνης: «Αντιμέτωπος με υπαρξιακή οικονομική απειλή ο Δήμος Σιθωνίας»

Ο Δήμος Σιθωνίας είναι αντιμέτωπος με μια υπαρξιακή οικονομική απειλή.

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Σιθωνίας έκρουσε ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλλίνης με ανάρτησή του. Ο κ. Μαλλίνης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος «βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια υπαρξιακή οικονομική απειλή, η οποία δεν αφορά μόνο τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά τους 13.000 δημότες μας και τις επόμενες γενιές».

