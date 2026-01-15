Μανώλης Μαυρομμάτης: Οικογένεια δεν υπάρχει, υπάρχει δύναμη ζωής - Ήταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο

Βελτιώνεται διαρκώς η κατάσταση της υγείας του δημοσιογράφου Μανώλη Μαυρομμάτη. Όπως ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική που νοσηλεύεται το επόμενο διάστημα, με τις εξετάσεις του πάντως, να δείχνουν πως ο οργανισμός του λειτουργεί όλο και καλύτερα.



Ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρθηκε φορτισμένος στην απώλεια της συζύγου του. Όπως είπε, δεν υπάρχει οικογένεια για εκείνον. Ο γιος του εργάζεται στο Λονδίνο και ο αθλητικογράφος έχασε το μεγάλο του στήριγμα, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι που έμεναν.

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς, και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική. Δεν θα βγω άμεσα. Ψυχολογικά είμαι βελτιωμένος και οι γιατροί μου λένε ότι πάω καλά. Οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά. Επομένως σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.



Οικογένεια δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε. Υπάρχει δύναμη ζωής. Όλο αυτό το διάστημα, οι επισκέψεις που δέχομαι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι μεγάλη η ψυχική μου ικανοποίηση ότι δε με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και συνάδελφοι» ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης.



Και πρόσθεσε, «Ήταν το χτύπημα το ένα πίσω από το άλλο. Το σπίτι μου κάηκε, και έχασα τη γυναίκα μου, το σπουδαιότερο, σε αυτή την ιστορία. Ο ένας όροφος του σπιτιού δεν είναι κατοικίσιμος. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε τι λένε οι οικοδόμοι, αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Ψάχνω και μια γυναίκα, τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα δουλεύει ή όλο το 24ωρο ή 12ωρα, για να με προσέχει. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και η ηθική ικανοποίησή μου είναι ότι δε με έχουν ξεχάσει. Ήταν μια τραγωδία όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια».



Υπενθυμίζεται πως την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι, που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Ρένα Βενιέρη δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή.



Ο Μανώλης Μαυρομμάτης έμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ. Στις 9 Απριλίου αποσωληνώθηκε. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, με εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.