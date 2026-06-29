Μαντόνα: Η 67χρονη σταρ ποζάρει προκλητικά με κορσέ και διχτυωτό καλσόν

Πρόσφατα δήλωσε ότι δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή, γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί και στο εξώφυλλο της ιταλικής Vogue ποζάρει στον φωτογραφικό φακό του διάσημου Βραζιλιάνου φωτογράφου Ραφαέλ Παβαρότι με nude κορσέ και επιγονατίδες, διχτυωτό καλσόν και χρυσά πέδιλα, όλα από την προσωπική της γκαρνταρόμπα.

Το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ, Confessions II, θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου ως συνέχεια του εξαιρετικά επιτυχημένου άλμπουμ της του 2005, επανασυνδέοντάς την με τον παραγωγό Stuart Price. Στην συνέντευξη που συνοδεύει την φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού, η διάσημη τραγουδίστρια μιλά μεταξύ άλλων για την αγάπη της για τον χορό. «Κάθε πίστα χορού είναι ένα τελετουργικό μέρος όπου απελευθερώνεις το σώμα και το μυαλό σου, το άγχος φεύγει και έχεις την ευκαιρία ίσως να φτάσεις σε μια βαθύτερη κατάσταση συνείδησης» εξηγεί.

Και εξηγεί: «Κάθε πίστα χορού είναι ένα τελετουργικό μέρος όπου απελευθερώνεις το σώμα και το μυαλό σου, το άγχος φεύγει και έχεις την ευκαιρία ίσως να φτάσεις σε μια βαθύτερη κατάσταση συνείδησης. Φυσικά και εξακολουθώ να χορεύω. Το κάνω για τη δουλειά, αλλά και στην κουζίνα, μετά το δείπνο, με τα παιδιά μου... ο χορός έχει δημιουργήσει μια πορεία για μένα, μου έχει επιτρέψει να ξεφύγω από αυτό που θεωρούσα μια μάλλον πεζή ζωή στη Μεσοδυτική Αμερική, να πάω στη Νέα Υόρκη και να κυνηγήσω τα όνειρά μου».