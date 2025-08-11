Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Σάλος» με Γκαρνάτσο - «Πιάστηκε» να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο

Μακριά από τα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και εν αναμονή της πολυσυζητημένης μεταγραφής του στην Τσέλσι, ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο φαίνεται πως δεν αξιοποιεί τον χρόνο του με τον τρόπο που θα περίμεναν οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αργεντινός εξτρέμ, αντί να προσπαθήσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και να δείξει πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο «Ολντ Τράφορντ», βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, για λόγους που απέχουν πολύ από το ποδόσφαιρο.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media τον δείχνει να κάνει νέο τατουάζ, την ώρα που κρατά στα χέρια του ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μια εικόνα που δεν συνάδει με το προφίλ ενός επαγγελματία αθλητή 21 ετών, που φιλοδοξεί να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Manchester United outcast Alejandro Garnacho ‘appears to clutch a VAPE’ while getting a new tattoo 😳💨 pic.twitter.com/7RBU9RT9MS — Mail Sport (@MailSport) August 11, 2025

Η αντίδραση των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν άμεση και καθόλου επιεικής. Το «ρήγμα» στη σχέση τους με τον νεαρό άσο βαθαίνει ακόμη περισσότερο, με την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του να φθίνει μέρα με τη μέρα.