Μαρία Αλιφέρη: «Με πονάει αφάνταστα η πολύ μεγάλη μοναξιά που βιώνουν τα σημερινά παιδιά»

Η Μαρία Αλιφέρη υποδύεται τη μητέρα ενός γκέι αγοριού στο θεατρικό έργο “Blue train” που ανεβαίνει στο θέατρο Άλμα. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για τον ρόλο της. «Κάνω μια μητέρα που ο γιος της είναι γκέι. Εκείνη βλέπει την πραγματικότητα, στο βάθος τον αγαπάει και τον πονάει, αλλά είναι κάτι που δυσκολεύεται να το συζητήσει μαζί του. Στο τέλος, βέβαια, λέει τη μαγική φράση “να ξέρεις ότι κι εγώ και ο πατέρας είμαστε εδώ και πάντα θα είμαστε και ό,τι θέλεις εδώ είμαστε εμείς”. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η αγάπη μιας μάνας και γι’ αυτό αγγίζει και πολλές σημερινές μανάδες. Πολλές μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν.

Δουλεύω εδώ και χρόνια με νέα παιδιά. Νομίζω ότι η μοναξιά των σημερινών παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και με πονάει αφάνταστα. Έχουν αποκλειστεί. Όλη αυτή η πρόοδος δεν χρησιμοποιείται μόνο δημιουργικά. Τους έκλεισαν μέσα στον εαυτό τους και αυτό είναι θάνατος για την ψυχή του ανθρώπου».

Αλλαγή επιθέτου

Η Μαρία Αλιφέρη θυμήθηκε και το περιστατικό που συνέβη και της άλλαξαν το επίθετο, κάτι που τελικά τη βόλεψε. «Είναι αστείο το πώς έγινε όλο αυτό. Ήμουν στο πρώτο έτος στη δραματική σχολή του Εθνικού και σε μια εκδήλωση με βλέπει ο Διονύσης Φωτόπουλος. Τότε είχαν όλο το καστ και ζητούσαν πρωταγωνίστρια στην τηλεόραση, ένα καινούριο πρόσωπο. Πάω στο γραφείο και μου λέει ο διευθύνων να κάνουμε το όνομά μου πιο εύηχο, να το κάνουμε Αλιφέρη κι εγώ δέχτηκα πονηρά σκεπτόμενη ότι δεν θα το καταλάβουν οι καθηγητές μου γιατί τότε απαγορευόταν εμείς του Εθνικού να παίξουμε».

«Σας αγαπώ»

Η Αλιφέρη θυμήθηκε και στο διάσημο σλόγκαν “Σας αγαπώ” που έλεγε στο τηλεπαιχνίδι της δεκαετίας του ’80 “Τα τετράγωνα των αστέρων”: «Όταν είπα “Σας αγαπώ”, ξεκίνησα εγώ να το λέω, δεν περίμενα να μ’ αγαπήσουν για να το πω. Αν δώσεις, θα πάρεις, θέλω να πω είναι ένας τρόπος ζωής αυτός. Γίνε εσύ ευγενής και θα δεις ότι και ο άλλος θα παρασυρθεί. Αγάπα εσύ και θα αγαπήσεις και ο άλλος».

Αυλαία

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πότε σκέφτεται να βάλει ένα τέλος στην καριέρα της. «Εμένα μην μου πεις να κάτσω, το κάθεσαι, ξέχασέ το. Θα καθίσω μια και καλή όταν θα φύγω. Ούτε είμαι από αυτούς που λένε θέλω να πεθάνω στο σανίδι. Όπου θέλει ας με βρει. Αν είμαι στο σανίδι σημαίνει ότι μπορώ και παίζω ακόμα. Αν όχι, όπου με βρει».