Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα κακοποιητικές και εκβιαστικές συμπεριφορές, γιατί εμείς τότε δεν μιλούσαμε»

Η Μαρία Αλιφέρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για το πόσο δύσκολες ήταν παλιά οι εποχές για τους ηθοποιούς που αναγκάζονταν να υπομείνουν τα πάντα, αφού τότε κανείς δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν ήταν κάτι που συνηθιζόταν. «Βίωσα δύσκολες, κακοποιητικές και εκβιαστικές συμπεριφορές θα έλεγα, γιατί εμείς δεν μιλάγαμε, ούτε στον εαυτό μας. Ήταν πολύ πιο κλειστά όλα. Όπως το αντιμετώπιζε ο καθένας. Έχω χάσει δουλειές, έχω φύγει από δουλειές».

«Μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται»

«Επειδή ήμουν ένα σχετικά εμφανίσιμο κοριτσόπουλο, στη δουλειά πάντα μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται. Θέλει πολλαπλάσια υπομονή και προσπάθεια για να πειστούν, που δόξα τω Θεώ έχουν πειστεί πια όλοι- ότι δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι και το μέσα. Το είχα αυτό την αρχή της καριέρας μου. Όλα είναι δίκοπο μαχαίρι». Η εμφάνιση σου ανοίγει πόρτες, αλλα σου φέρνει και δυσκολίες».

«Μεγαλώνοντας κουβαλάμε την εικόνα των γονιών μας»

Η Αλιφέρη μίλησε και για το πώς πρέπει να είναι οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους λέγοντας πως πρέπει να αποδέχονται και να στηρίζουν τις όποιες επιλογές τους. «Οι γονείς μας είναι οι θεοί μας, σαν μικρά παιδιά, μεγαλώνοντας με αυτή την εικόνα που κουβαλάμε. Και να σου πω και κάτι; Πρώτος ο γονιός πρέπει, αφού αγαπάει το παιδί του, να συμφωνήσει, να αποδεχτεί τις επιλογές του. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα».