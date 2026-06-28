Μαρία Αναστασοπούλου: «Αλλάζουν τα δεδομένα στην τηλεόραση» – Τι είπε για τον Πορτοσάλτε

Οι δηλώσεις της Μαρίας Αναστασοπούλου έρχονται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στον τηλεοπτικό χώρο, με τις συζητήσεις για τη νέα σεζόν να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τον δικό της απολογισμό για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε στο «Live You», στα σχόλια που δέχεται η εκπομπή, αλλά και στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τον σταθμό για την επόμενη σεζόν.

«Το "Live You" είναι φτιαγμένο για διαφορετικές απόψεις»

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τη φετινή τηλεοπτική χρονιά ιδιαίτερα διδακτική, τονίζοντας πως κάθε σεζόν αποτελεί μια ευκαιρία για εξέλιξη και προσαρμογή.

«Η φετινή σεζόν ήταν διδακτική, τώρα προσαρμοζόμαστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στα σχόλια που ακούγονται για την εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας πως η διαφορετική οπτική των δύο παρουσιαστών αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της.

«Είμαι ευγνώμων και χαρούμενη για τα καλά σχόλια που δέχομαι για την εκπομπή, αλλά υπάρχουν και τα αρνητικά σχόλια. Η εκπομπή μας είναι φτιαγμένη για να υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Εκφράζουμε ελεύθερα την άποψή μας και εγώ και ο Άρης».

Η σχέση με τον Άρη Πορτοσάλτε και οι συζητήσεις για τη νέα σεζόν

Η Μαρία Αναστασοπούλου αποκάλυψε πως η συνεργασία τους δεν περιορίζεται μόνο στο επαγγελματικό περιβάλλον, γεγονός που, όπως είπε, έχει συμβάλει στην καλή χημεία που υπάρχει μπροστά στις κάμερες.

«Έχουμε κάνει παρέα με τον Άρη εκτός γραφείου. Αν δεν ταιριάζεις στοιχειωδώς με τους συνεργάτες σου, δεν θα αποδώσει αυτό για πολύ καιρό».

Παράλληλα επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε συζητήσεις με τον σταθμό για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, σημειώνοντας ότι το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ιδιαίτερα θετικό.

«Είμαστε σε συζητήσεις με τον σταθμό για την επόμενη σεζόν, υπάρχει πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές».

«Αλλάζουν τα δεδομένα στην τηλεόραση»

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις αλλαγές που συντελούνται στον τηλεοπτικό χώρο, επισημαίνοντας πως επηρεάζουν όλους όσοι εργάζονται μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα στην τηλεόραση και αυτό μας αφορά όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.