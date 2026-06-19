Μαρία Καρυστιανού: Τι λένε από την «Ελπίδα» για το πολυτελές τζιπ

To προεκλογικό τερέν έχει λακούβες και όταν είσαι πολιτικός αρχηγός - πλέον - όλα μπαίνουν στο μίξερ σε μία εποχή που η επικαιρότητα πηγαινοέρχεται στα 10 δεύτερα του scroll των social media.

Γράφτηκαν πολλά και... διάφορα τις προηγούμενες ημέρες για το πολυτελές γερμανικό SUV με το οποίο εμφανίστηκε η Μαρία Καρυστιανού στην επίσκεψή της στο «Αττικόν» (προφανώς θα έπρεπε να πάει με παπάκι ή με κάποιο σαπάκι για να είμαστε όλοι καλά) κυρίως στα social media ως συνέχεια, γράφω εγώ, για το τι ρούχα και μαλλιά επιλέγει.

Ο Γιάννης Κέμμος που έψαξε το θέμα με προσοχή έμαθε από την «Ελπίδα» το εξής:

Το πολυτελές αυτοκίνητο ανήκει σε γνωστό γιατρό που είναι στέλεχος του κόμματος και τη συγκεκριμένη ημέρα την συνόδευσε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο.

Αυτά λένε από την «Ελπίδα», αυτά μεταφέρω.

Ένα θέμα είναι εάν έχεις απόψεις για τα ελληνοτουρκικά αλλά γράφεις το Καστελλόριζο με ένα «λάμδα» και άλλο το με ποιο αυτοκίνητο μετακινείται ένας πολιτικός αρχηγός και εάν ντύνεται με Βrunello Cucinelli ή με Zara.