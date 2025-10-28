Μαριάννα Κιμούλη: Αποκάλυψε την συμφωνία που έχει κάνει με τον πατέρα της

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» έκανε η Μαριάννα Κιμούλη που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Απόρρητο» και παραδέχθηκε ότι προσπαθεί να προστατεύει τον εαυτό της από τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να γράφονται κατά καιρούς.

«Σκέφτομαι τι μπορεί να γράφουν τα sites για μένα, αλλά προσπαθώ να λειτουργώ με μια αρχή στη ζωή μου. Προσπαθώ να προστατέψω τον εαυτό μου» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός και κόρη του Γιώργου Κιμούλη αποκάλυψε μια συμφωνία που έχει κάνει με τον πατέρα της. «Ο πατέρας μου ήρθε πέρυσι να δει την παράσταση και θα ξαναέρθει και φέτος. Ζήτησα την άποψή του. Έχουμε κάνει και μια συμφωνία, ότι μόνο αν του ζητήσω εγώ θα μου πει τη γνώμη του, οπότε για αυτή την παράσταση του τη ζήτησα».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Μαριάννα Κιμούλη είχε μιλήσει για τους γονείς της και είχε πει: «Δεν είχα μεγάλη επαφή με τον χώρο της τηλεόρασης και τα πλατό, ήμουν αρκετά έξω από αυτό. Νομίζω ότι συνειδητά οι γονείς μου με κράτησαν έξω από αυτό και χαίρομαι. Μεγάλωσα στο θέατρο, από αυτή την άποψη, από τα πλατό όμως με κράτησαν λίγο μακριά και μπόρεσα να το ανακαλύψω μόνη μου. Κάτι το οποίο έχει μια χαρά για μένα».