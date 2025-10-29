Μαριάννα Κιμούλη: «Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο, έρχεται και τα διαλύει όλα»

Η Μαριάννα Κιμούλη, η 31χρονη κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τον χαρακτήρα της, αλλά και για τον έρωτα αποκαλύπτοντας πως εδώ και τρία χρόνια είναι φουλ ερωτευμένη. «Δεν είμαι ένας εύκολος άνθρωπος, νομίζω πως οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να γελάσουν με αυτό. Είμαι φοβερά αγχώδης και έχω μανία να είναι όλα υπό τον έλεγχό μου. Ζω ακόμη με την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα.

«Νιώθω απόλυτη ασφάλεια»

Δεν μπορώ να ελέγξω τον έρωτα, αν και έχω προσπαθήσει. Έχω αποτύχει παταγωδώς και ευτυχώς. Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο και επειδή έχω αυτή την τάση, όταν έρχεται ο έρωτας τα διαλύει όλα. Όμως εδώ και τρία χρόνια νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Είμαι ερωτευμένη και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Από την πρώτη μέρα ήταν έτσι.

φωτογραφία NDP

«Οι σχέσεις θέλουν κόπο, φροντίδα»

Ο σύντροφός μου ασχολείται με τον κινηματογράφο, είναι σκηνοθέτης, άρα αντιλαμβάνεται πιο εύκολα μια ηθοποιό. Ταυτόχρονα μπορεί και διατηρεί μια απόσταση από τα πράγματα, που με βοηθάει πάρα πολύ. Με αποφορτίζει. Συζητάμε τα της εργασίας μου -δεν είναι δουλειά για μένα το θέατρο, είναι η ζωή μου- αλλά δεν κάνουμε κοινά επαγγελματικά πλάνα. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι τις σχέσεις, και τις φιλικές και τις ερωτικές, τις χτίζεις. Θέλουν κόπο, φροντίδα».