Μαρίνα Ασλάνογλου: «Δεν είμαι όμως καθόλου εκδικητική, δίνω δεύτερες ευκαιρίες στους ανθρώπους»

«Τους ηθοποιούς μας τρώει η ανασφάλεια και ο ανταγωνισμός. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ευαίσθητη. Τα πράγματα τα παίρνω πολύ μέσα μου. Όσο και να φαίνομαι σκληρή, κάποιες φορές βάζω αμυντικούς μηχανισμούς για να προστατεύσω την ψυχή μου. Αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Δεν είμαι όμως καθόλου εκδικητική. Δίνω δεύτερες ευκαιρίες στους ανθρώπους.

Έχω μάθει να συγχωρώ. Όταν όμως βλέπω να επαναλαμβάνεται η ίδια συμπεριφορά, καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μια άτυχη στιγμή. Προσπαθώ τότε, όσο μπορώ, να βάλω τα όριά μου. Δεν είναι εύκολο. Πλέον ξέρω σίγουρα τι δεν θέλω στη ζωή μου και το απομακρύνω», παραδέχτηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ.

«Ήσουν πανέμορφη σαν πριγκίπισσα»

Η ηθοποιός που φέτος βλέπουμε στο «Porto Leone» του ALPHA αναφέρθηκε και στον γιο της που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, δικηγόρο Δημοσθένη Πέππα. «Ο Κωνσταντίνος φέτος πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού. Είναι ένα πολύ γλυκό και τρυφερό παιδί, πολύ μπροστά από την ηλικία του. Έχει ενσυναίσθηση. Έχει προσαρμοστεί στην καινούρια μας ζωή. Λαμβάνει πολλή αγάπη και από τον μπαμπά του και από εμένα. Συζητάμε πάρα πολύ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, κάθε βράδυ έχουμε ένα δικό μας παιχνίδι. Αφήνω ένα φωτάκι αναμμένο και λέμε: Έλα να πούμε τα νέα μας. Το βράδυ τα παιδιά είναι πιο χαλαρά και πιο ομιλητικά. Τις προάλλες του έδειξα σε βίντεο μια τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσα πρόσφατα -νιώθω πολλή αμηχανία, ειδικά όταν η εκπομπή είναι live- και μου είπε: Μην αγχώνεσαι. Ήσουν πανέμορφη. Σαν τη Χιονάτη, σαν πριγκίπισσα. Κοιμήθηκα με τα λόγια του. Ένιωσα ευλογημένη. Προσπαθώ πάντα να εκδηλώνει όλα τα συναισθήματά του.

Εμένα μου έλεγαν μικρή: Μην κάνεις αυτό γιατί μπορεί να πάθεις κακό. Δεν πρέπει όμως μόνο να προφυλάσσεις το παιδί σου, αλλά και να το προετοιμάζεις για το καλό που θα έρθει στη ζωή του. Η μέρα που ζούμε σήμερα δεν θα ξαναγυρίσει. Φρόντισε να περνάς καλά και να χαίρεσαι όλες τις στιγμές, του λέω».