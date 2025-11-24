Μαρίνα Ασλάνογλου: «Έκανα τρεις εξωσωματικές, είχα διαβήτη κύησης, αποκόλληση και θρομβοφιλία»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου βρέθηκε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και μίλησε για τις εξωσωματικές που χρειάστηκε να κάνει για να πιάσει παιδί και τη δυσκολία που αντιμετώπισε μέχρι να φέρει στον κόσμο μια ζωή. «Μέσα σε έναν χρόνο έκανα τρεις εξωσωματικές. Δυσκολεύτηκα, πήρα πολλές ορμόνες, παράλληλα έπαιζα και στο θέατρο.

Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, η χαρά μου ήταν απίστευτη, νιώθω το συναίσθημα αυτή τη στιγμή και την αγωνία μου γιατί είχα τις δύο αρνητικές απαντήσεις πριν και όταν μου είπανε: “Κυρία Ασλάνογλου είστε έγκυος”, ήταν η φορά που πάγωσα. Δεν ήμουν εκδηλωτική. Την πρώτη έκλαιγα, τη δεύτερη ήμουν λίγο πιο ψύχραιμη, την τρίτη ήταν ο κολλητός μου ο Δημήτρης στο σπίτι και περιμέναμε με αγωνία αυτό το τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα πώς μπορεί να σου αλλάξει όλη σου τη ζωή.

Δεν πήρα τόσα κιλά στην εγκυμοσύνη, γιατί είχα διαβήτη κύησης και έκανα ινσουλίνες κάθε ημέρα. Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη και αποκόλληση και θρομβοφιλία. Όταν γέννησα έχασα τα 7 κιλά και όταν πήγα σπίτι μετά πήρα 9 κιλά, γιατί άρχισα να τρώω.

«Θήλασα μόνο 11 μέρες»

Εγώ τα άντεξα όλα και δεν το έχω πει ποτέ, όμως θα το πω τώρα, δεν άντεξα τον θηλασμό. Επειδή σε πιέζουν και πρέπει να θηλάσεις. Θήλασα μόνο 11 ημέρες, δεν μπορούσα παραπάνω. Με είχε πιάσει κατάθλιψη, έκλαιγα. Ο γιατρός μου, μου είπε “η καλή μαμά είναι η χαρούμενη μαμά”. Είναι ένα ταμπού, σου λένε πρέπει. Και είναι αυτό, δεν μπορείς... Δεν πειράζει, γιατί υπάρχουν κοπέλες που μου το λένε και λέω, παιδιά, δεν πειράζει. Άντεξα όλα τα άλλα.

Δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν, παρά μόνο στη δική σου την ψυχή. Εσύ θα μεγαλώσεις αυτό το παιδί. Εσύ είσαι υπεύθυνη γι’ αυτό. Φυσικά και ο μπαμπάς του και οι φίλοι και η οικογένεια που θα είναι δίπλα του και θα του δώσουν αγάπη. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, μεγαλώνει διαφορετικά.

Δεν έχουμε ένα εγχειρίδιο με κανονισμούς που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πας σύμφωνα με το παιδί σου. Το βλέπεις πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά, πώς είναι… Δεν παθαίνει τίποτα και συγγνώμη που το λέω, αλλά μια χαρά ψηλό μου βγήκε και μια χαρά γερό και δυνατό και δεν πειράζει γιατί στεναχωριόμουν γιατί μπορούν οι άλλες μαμάδες και εγώ δεν μπορώ;»