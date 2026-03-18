Μαρίνα Ασλάνογλου: «Είχα έναν θαυμαστή που ερχόταν σε κάθε παράσταση και μόλις έβγαινα φώναζε...»

Για την μητρότητα που είναι ο ρόλος που έχει προτεραιότητα στη ζωή της, το διαζύγιό της, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night show»

«Τώρα είμαι καλά, στα καλύτερά μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη για τα πάντα στη ζωή μου. Στην άκρη του μυαλού μου μπορεί να το είχα, αλλά όχι σαν δεδομένο, γιατί περνούσαμε μία χαρά. Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί. Εκεί, με όλη την ανατροπή και με όσα έγιναν, στενοχωρήθηκα, γιατί επηρεάζονται και τα παιδιά. Είμαι πολύ ευαίσθητη σαν άνθρωπος. Όλα λύνονται και ο χρόνος περνάει και φεύγει όλο αυτό το μαύρο που έχεις μέσα σου και όσο προχωράς καλυτερεύουν τα πράγματα, αλλά όσο προχωράς υπάρχει μια αναστάτωση» εξήγησε για το διαζύγιό της.

Μιλώντας για τον γιο της παραδέχθηκε: «Η τελευταία μου σκέψη πριν κοιμηθώ και η πρώτη όταν ξυπνήσω είναι ο Κωνσταντίνος. Προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερη μαμά μπορώ».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε εκδηλώσεις θαυμασμού και θυμήθηκε: «Είχα έναν θαυμαστή που ήταν διακριτικός, ερχόταν σε κάθε παράσταση και μόλις έβγαινα φώναζε «Μπράβο Μαρίνα!». Ήταν πολύ γλυκός...».