Μαρίνα Ασλάνογλου: «Είμαι πάρα πολύ καιρό μόνη μου, συνειδητά, μου αρέσει και περνάω πάρα πολύ ωραία»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή της, αλλά και τα… συμβούλια που κάνει με τους φίλους της και κανείς δεν κρίνει κανέναν!

«Είμαι πάρα πολύ καιρό μόνη μου, συνειδητά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τους φίλους μου, με το παιδί μου, μόνη μου. Μου αρέσει πολύ όταν φεύγουμε διήμερα με την παρέα μου. Όταν είμαι με το γιο μου και βλέπουμε μία ταινία ή παίζουμε μαζί ή κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Η αγκαλιά του και μόνο! Το να πάω κάπου να φάω ένα ωραίο φαγητό. Ή να βγω έξω έχοντας στο μυαλό μου ότι θα πάω για ένα ποτό και να πιω πέντε. Και να πάρω ταξί μετά! Μ’ αρέσει να περνώ καλά. Και έχω μία πάρα πολύ ωραία παρέα, πολύ δυνατούς φίλους, στρατό θα έλεγα!

Πήγα σε γιατρό, έκανα ψυχοθεραπεία. Δεν σου έχει τύχει κάποιες φορές εκεί που κάθεσαι λίγο να μελαγχολήσεις ή κάτι να νιώσεις ότι σε έχει στεναχωρήσει. Και λες τι έγινε τώρα αφού καλά ήμουν πριν. Να ψάξεις τον πυρήνα αυτού. Τι έχει συμβεί, τι έγινε, έστω και μια κουβέντα, έστω και μια κίνηση, έστω και μια πράξη. Αυτό προσπαθώ να το κάνω».

«Δεν θα με κρίνουν όσο κι αν εκτεθώ μπροστά τους»

«Δεν θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θέλω να έχω κοινωνική ζωή, προσωπική ζωή, στιγμές για μένα, να μην κάνω τίποτα. Είμαι πολύ μοναχικός τύπος. Δεν έχω μοναξιά, αλλά μ’ αρέσει να είμαι μόνη μου. Θα φάω σε εστιατόριο μόνη μου, θα πάω θέατρο μόνη μου. Θα ταξιδέψω μόνη μου. Έχω πάει στο Λονδίνο μία εβδομάδα. Έβλεπα θέατρα, πήγαινα στα εστιατόρια, έπινα τον καφέ μου. Το κάνω αυτό και εδώ, μου αρέσει.

Βέβαια έχω και πολλές γυναίκες φίλες. Την καλύτερή μου φίλη, η Δήμητρα, που είναι σαν αδερφή μου, την ξέρω 35 χρόνια! Με τους φίλους μου λέμε τα πάντα όλοι. Γίνεται συμβούλιο. Αυτή η παρέα... Γιατί ξέρω ότι και να εκτεθώ εκεί είτε συναισθηματικά, είτε προσωπικά δεν θα με κρίνουν».