Μάριος Αθανασίου: «Όλα είναι περίεργα μέχρι να αρχίσεις να τα συνηθίζεις ή να μιλάς γι’ αυτά»

Ο Μάριος Αθανασίου μίλησε στο «Καλοκαίρι παρέα» για την επιλογή που έκανε να εργαστεί σε οικοδομή, κάτι που ξένισε πολλούς. «Ήταν η επιλογή του να θες να κάνεις ένα διάλειμμα από τη ζωή σου και να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό ήταν, δεν ήταν ανάγκη επιβίωσης. Αφού δεν θα είχα τηλεόραση, θα μπορούσα να βρω κάτι άλλο, που για κάποιους προβεβλημένους ανθρώπους είναι πιο εύκολο.

Αρχικά ήταν περίεργο που με έβλεπαν, αλλά όλα είναι περίεργα μέχρι να αρχίσεις να τα συνηθίζεις ή να μιλάς γι’ αυτά! Με δυσκολεύει πολύ να κάθομαι να εξηγώ πράγματα που εγώ θεωρώ αυτονόητα! Αν δύο άντρες αποφασίζουν να είναι μαζί στη ζωή τους, πρέπει να είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το εξηγείς. Ας τα παίρνουμε λίγο τα πράγματα όπως είναι.

«Για τίποτα δεν πρέπει να ντρέπεσαι»

Ο λόγος που το δημοσιοποίησα -γιατί δεν μου αρέσει δημόσια να μιλάω για τα προσωπικά, προτιμώ να μιλάω για τα κοινωνικά- ήταν γιατί δεν ήθελα αυτό να βγει με κάποιον άλλον τρόπο που θα έπρεπε μετά εγώ να κάθομαι να δικαιολογούμαι. Είπα θα το κάνω μόνος μου και είδα ανθρώπους να κάνουν άλλες επιλογές στη ζωή τους. Για τίποτα δεν πρέπει να ντρέπεσαι γιατί είναι οι επιλογές σου! Ακόμα και λάθη να κάνεις! Τα αποδέχεσαι, τι να κάνεις, να πεθάνεις; Σε ποιον δεν έχει έρθει η ζωή 1-2 φορές πάνω κάτω;»