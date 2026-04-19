Ματ Λε Μπλανκ: Ο Τζόι από τα «Φιλαράκια» γίνεται… «μπάτσος»

Τι κι αν βρισκόμαστε στην άνοιξη του 2026 και τα ελληνικά κανάλια σφυρίζουν ακόμη κλέφτικα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν! Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά δίκτυα όχι μόνο έχουν καταρτίσει το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026 - 2027, αλλά δρομολογούν και αυτά που θα δούμε (ή ενδέχεται να δούμε) τη σεζόν 2027 - 2028!

Παραβιάζει τους κανόνες

Το CBS λοιπόν έχει στα σκαριά μια νέα αστυνομική σειρά με προσωρινό τίτλο «Flint» και έβαλε στο μάτι τον πρωταγωνιστή από τα «Φιλαράκια», Ματ Λε Μπλανκ. Ο ηθοποιός είχε συνεργαστεί και πάλι με τον τηλεοπτικό σταθμό στην κωμωδία «Man with a plan» που μεταδόθηκε για τέσσερις σεζόν από το 2016 έως το 2020.

Τώρα ο Λε Μπλανκ αναλαμβάνει να ερμηνεύσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο καθώς το story της σειράς αφηγείται την ιστορία ενός εξαντλημένου ντετέκτιβ του LAPD, ο οποίος, στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, αιφνιδιάζεται όταν η πόλη παρατείνει την θητεία του κατά πέντε χρόνια. Αποφασισμένος να απολυθεί, παραβιάζει τους κανόνες και δεν υπακούει σε εντολές, κάτι που, προς μεγάλη του απογοήτευση, τον κάνει ακόμα καλύτερο αστυνομικό!

«Πιλότος» και βλέπουμε

Το «Flint» βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο και το CBS έχει ζητήσει να δει τα πρώτα σενάρια και να αποφασίσει εάν τελικά θα παραγγείλει «πιλότο». Παραγωγός της νέας δραματικής σειράς είναι ο Evan Katz, ο οποίος διετέλεσε showrunner του «24», ενώ ο Λε Μπλανκ εκτός από πρωταγωνιστής θα είναι επίσης παραγωγός της σειράς.