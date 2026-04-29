Μαθητές Γυμνασίου σταματούν σχολικό λεωφορείο όταν η οδηγός λιποθύμησε

Μια ομάδα παιδιών με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά στο Μισισίπι ανέλαβε να σταματήσει το σχολικό τους λεωφορείο, αφού η οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι - ενώ βρίσκονταν σε έναν αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων.



Οι μαθητές είχαν μόλις φύγει από το γυμνάσιο Χάνκοκ στην πόλη Κιλν του Μισισίπι, όταν η οδηγός Λέα Τέιλορ υπέστη κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της. Τα παιδιά ανέλαβαν δράση αμέσως.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 12χρονος μαθητής της ΣΤ' τάξης, Τζάκσον Κασνάβε, ο οποίος καθόταν πίσω από το κάθισμα της οδηγού, σηκώθηκε και άρπαξε το τιμόνι όταν το λεωφορείο άρχισε να κάνει ελιγμούς. «Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου», είπε. «Απλά ήθελα να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα τραυματιζόταν».



Ένας συμμαθητής του, ο 12χρονος Ντάριους Κλαρκ, πάτησε φρένο και έτσι κατάφεραν να βγάλουν το λεωφορείο από τον δρόμο και να το βάλουν στο πάρκινγκ.

Η 13χρονη αδελφή του Κλαρκ, η Κέιλι, κάλεσε την Αστυνομία, αλλά είπε ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί μαθητές που ούρλιαζαν μέσα στο λεωφορείο, που δεν μπορούσε να ακούσει τι της έλεγε η γυναίκα.

Άλλα παιδιά βοήθησαν βρίσκοντας τον νεφελοποιητή της Τέιλορ και χορηγώντας της το φάρμακο, ενώ ένα άλλο κρατούσε το κεφάλι της. «Είμαι ευγνώμων για τους μαθητές», είπε η ίδια αργότερα. «Αυτοί είναι που έσωσαν τη ζωή μου και τη ζωή όλων των άλλων στο λεωφορείο».



Οι μαθητές τιμήθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και θα κερδίσουν και μια εκδρομή με γεύμα σε ένα εστιατόριο της επιλογής τους. «Αυτό που έκαναν απαιτούσε θάρρος», είπε η διευθύντρια Μελίσα Σοσιέ. «Δεν περίμεναν να παρέμβει κάποιος, ανέλαβαν δράση οι ίδιοι και αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα τους».

