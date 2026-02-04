Ματούλα Ζαμάνη για τη μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία: Γουστάρω να βγάζω τα βυ@@ά μου... δικά μου είναι»

Η Ματούλα Ζαμάνη ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και αναφέρθηκε στον σάλο που προκλήθηκε, όταν κατά την διάρκεια συναυλίας της έβγαλε την μπλούζα της και έμεινε με το σουτιέν.

«Έμαθα τι έγινε με εμένα και την μπλούζα που έβγαλα, όταν σήκωσα το τηλέφωνο σε μια δημοσιογράφο, που μου είπε να σχολιάσω για το θέμα που είχε προκύψει. Τι ρώτησα τι είχε γίνει και μου είπε να βγω σε μία εκπομπή. Της το έκλεισα. Μπήκα στο ίντερνετ και ξαφνικά είδα παντού εμένα. Έπειτα, διάβασα κάποια σχόλια. Αν πει κάτι για εμένα μία κυρία στο Βόρειο Σέλας ή ένας μ@λ@κ@ας στη Θήβα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το έχω λύσει εδώ και μία δεκαετία. Με στενοχώρησε ότι είδα πολλές γυναίκες να κράζουν, έγραφαν ακραία πράγματα. Δεν απάντησα, αλλά μπήκα στη διαδικασία να δω κάποιων το προφίλ. Μιλάμε για βρισίδι. Την μπλούζα τη βγάζω γιατί ιδρώνω, αλλά και λόγω ενός απαλού θέματος υγείας, που έπαιζε, γουστάρω που τη βγάζω και βγάζω τα βυζιά μου, γιατί είναι δικά μου τα βυζιά, δικό μου πληρωμένο το live.

Το θεώρησα τόσο γελοίο να ασχοληθώ παραπάνω και άφησα τον καιρό να περάσει. Θα το έκανα ξανά, απλά τώρα βαριέμαι να το κάνω. Με στεναχώρησε που ξαφνικά όλη η χώρα αντί να ασχοληθεί με το καινούργιο μου τραγούδι, ασχολήθηκε με τα βυζιά μου. Ανησύχησα λίγο με τη μαμά μου, γιατί οι δημοσιογράφοι έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι. Ήταν τεράστιο και το κύμα υποστήριξης. Κατάλαβα τι δύναμη είχα όταν μία γιαγιά με ρώτησε αν είμαι εγώ που έβγαλα τη μπλούζα μου» εξομολογήθηκε.